Pompierii din cadrul Detașamentului Tulcea au intervenit de urgență cu echipaje de stingere și căutare-salvare. La fața locului, salvatorii au găsit cele două victime în stare de inconștiență.

„Au fost efectuate manevre de resuscitare de către echipajele SAJ și SMURD, însă, din nefericire, cele două persoane au fost declarate decedate”, au transmis reprezentanții ISU Delta Tulcea.

Focul, care a cuprins materiale din plastic și a generat o degajare considerabilă de fum, a fost stins rapid, eliminându-se pericolul de extindere la celelalte apartamente din imobil, informează Digi24. Din primele investigații, se pare că incendiul a fost provocat de un cablu electric defect.

Reprezentanții ISU Delta Tulcea atrag atenția asupra riscurilor utilizării cablurilor electrice defecte, a improvizațiilor și a suprasolicitării rețelei electrice. Aceștia recomandă achiziționarea echipamentelor electrice din surse sigure și evitarea utilizării instalațiilor neconforme pentru a preveni astfel de tragedii.