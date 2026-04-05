A fost ministru între 2018 și 2019, o perioadă extrem de scurtă, însă pentru George Ivașcu a fost intensă. Chiar dacă în momentul de față spune cu mâna pe inimă că nu ar mai face niciodată politică, nu regretă nicio clipă că a ocupat această funcție. „Niciodată nu aș mai face politică. Nu e vorba de regret. E am luat-o ca pe o oportunitate pe care am avut-o, nefiind membru de partid, dar având susținere, că așa este obligatori, ca în an centenar să fiu ministru al Culturii. Or, să fii ministru al Culturii în an centenar este un mare privilegiu. Până la urmă este o sărbătoare de care nu știu când ne mai putem mândri. Doamne-ajută și peste 100 de ani să fim în aceleași granițe, Doamne-ajută să fim aceiași, Doamne-ajută, dar, deocamdată, ăsta a fost un privilegiu, dacă vreți, al unui om de cultură, de a sărbători anul centenar al României în calitatea de organizator al acestor evenimente care omagiau cei 100 de ani”, a declarat îndrăgitul actor la „Dincolo de copertă”.

Dacă la prima vedere, politica sau administrația și actoria nu ar merge mână în mână, George Ivașcu punctează că orice persoană, indiferent de meseria pe care o practică, trebuie să aibă cunoștințe vaste. Cu atât mai mult în cazul actorilor din România, care, spre deosebire de marile industrii cinematografice internaționale, unde artiștii sunt susținuți de agenți, contabili și juriști, la noi în țară sunt nevoiți să se descurce pe cont propriu. „Eu recomand că oamenii ar trebui să fie pregătiți. Mai ales în industria noastră, a actorilor, în care noi nu avem impresari. În spatele unui mare actor de la Hollywood sau de oriunde există. Ai agentul tău impresar, ai contabilul tău, ai juristul tău. Este o industrie. În România trebuie tu să știi să te uiți într-un contract, ca să nu-ți pară rău. Trebuie să știi care e prețul pieței, ca să știi să nu te duci nici pe trei fire de paie, dar nici să nu ceri ceva exorbitant. Undeva trebuie să-ți găsești echilibrul și să fii racordat un pic la fenomenul ăsta pentru că noi ne reprezentăm pe noi înșine. Și atunci trebuie să știi să poți negocia contractul, să știi că efectele juridice nu cauzează grav sănătății și așa mai departe. Adică, noi trebuie să fim un pic atenți și la părțile astea”, a insistat George Ivașcu asupra importanței echilibrului și a informării corecte în negocieri.

George Ivașcu: „Îi sperie realitatea înconjurătoare”

Actorul a ținut să precizeze că toată această educație financiară și nu numai ar trebui să înceapă încă din primii ani de viață. George Ivașcu simte nevoia unor cunoștințe de bază care să îi ajute pe adolescenți să se descurce în viața de zi cu zi. De aceea, pe cât poate, pune în aplicare cu studenții pe care îi coordonează la UNATC. „Eu cred că adolescenții ar trebui să fie educați pentru viață. Să știe să se orienteze măcar în spațiu. Că la un moment dat i-am întrebat pe studenții: Bă, unde ești tu? Păi după ce ne luăm? Păi hai să ne gândim după ce vă luați. Măcar noi învățam că e vorba de, dacă te uiți la o biserică și știi că acolo unde e altarul e estul, câteva repere. Pentru că după aceea, uneori sunt pierduți. Sau se pierd pentru că îi sperie realitatea înconjurătoare. Și atunci, noțiuni. Eu n-am zis că trebuie să fii performant, dar noțiuni trebuie să ai. Eu spuneam adesori că la chimie nu trebuie să existe vanitate sau orgoliu, să mă ierte doamnele profesoare de chimie, prin care să mă bată cu liniuța la mână sau să mă pună pe coji de nucă, nu mai există fenomenul, dar zic ca idee, pentru că nu știu. Eu nu trebuie să învăț chimie dacă eu vreau să mă fac actor. Eu trebuie să învăț că ăsta este H2O. Asta e apa. Asta pot să o beau. Și să nu beau HCL. Ăla e acid clorhidric, adică noțiunile din care să supraviețuiesc să nu fac confuzii, că apoi sunt derutat. Dacă eu tot nu vreau să mă fac chimist, farmacist sau ceva care să-mi trebuiască cu adevărat, să aprofundez, ar trebui să primesc noțiuni de educație, să fiu educat”, a mai declarat George Ivașcu la „Dincolo de copertă”.