Peste un milion de kilometri cu același Porsche 911

Sunt cei care își păstrează mașinile de colecție în garaje și cei care le folosesc fără rezerve. Povestea lui Bill MacEachern, un canadian de 85 de ani, aparține, fără îndoială, celei de-a doua categorii.

Din 1976, el conduce același Porsche 911 Turbo, tratându-l ca pe o mașină obișnuită.

În momentul în care a fost ridicată, în mai 1976, era departe de a fi vehicul ușor de condus.

Cu 260 de cai-putere, motor amplasat în spate și o livrare brutală a puterii, tipică modelelor turbo din acea perioadă, reprezenta vârful tehnologic și al performanței pentru producătorul german.

Vânzătorul a încercat chiar să-l descurajeze pe MacEachern, avertizându-l că este o mașină solicitantă, destinată șoferilor experimentați. Bărbatul a ignorat sfatul și a făcut exact opusul așteptărilor.

Nu a ținut mașina într-un garaj climatizat și nu a folosit-o ocazional. A condus-o zilnic, inclusiv pe distanțe lungi între Canada și Statele Unite, parcurgând trasee de peste 4.000 de kilometri pentru a participa la evenimente precum Monterey Historic Automobile Races.

Un record care rezistă în timp

Potrivit TG COM24, pragul de un milion de kilometri a fost depășit în anul 2012.

În prezent, mașina a trecut de 1,16 milioane de kilometri și continuă să fie folosită. Cele mai recente informații arată că Porsche-ul lui Bill MacEachern nu a fost retras din circulație. Este în continuare condus, întreținut și îngrijit cu atenție, de cineva care îi cunoaște fiecare sunet și fiecare vibrație.

Porsche 911 Turbo (930), supranumit și „Văduva Neagră”

Porsche 911 Turbo (930) a fost prima generație turbo a legendarului 911, produsă între 1975 și 1989 și supranumită „Văduva Neagră” (The Black Widow) datorită aspectului agresiv și periculozității inițiale.

A introdus tehnologia turbo în producția de serie, devenind cel mai rapid Porsche al epocii sale.