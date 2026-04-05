Viața florăresei Carmen Simion de pe strada Avalanșei: „Trăiesc flori!”. Cum i-a schimbat viața primarul Băluță

Florile au învățat-o să nu umble alandala

Carmen Simion aici unde a vândut flori prima oară, aici a prins rădăcini. „Aveam opt ani și stăteam cu mama la flori și vindeam. Eram cu mama Victora, în zona asta Lemaître, mergeam și la bunica Didina la Foișorul de Foc. Mama vindea mai mult clandestin. N-avea tonetă de flori, dar bunica mea avea tonetă de flori.” A văzut cu ochii ei că e bună zona, n-a umblat după alt noroc, alandala prin București. Doar primarul sectorului 4, Băluță, a forțat-o să se tragă pe strada Avalanșei. Locul ei de drept e la metrou, la Timpuri Noi, la Lemaître.

Trandafirii din „vitrină”

Florile de pe vremea când era „mama fată”. Florile naturii 

„De asta zic că «trăiesc flori», sunt în ADN-ul meu. De pe vremea copilăriei am crescut cu sezonul. Înțelegeai viața după ce flori îți dădea natura. Ce luai din grădină aia vindeai. Pe primăvară se vindeau narcise, lalele, zambile, ghiocei, viorele și flori de pădure. Vara vindeau gladiolul, trandafirul de grădină mic. Toamna, crizantema. Iarna vindeau imortele, că nu erau flori, decât puține, puține rău de tot, maxim garoafe. Iarna erau florile nemuritoare, mai bine zis. Pe atunci vorbea natura. Bunica mea se ducea direct acasă la grădinari. Cum erau ei pe Abatorului, i se spunea Lunca pe atunci. Sau la Copăceni, sau pe la Jilava.” 

Carmen Simion are de toate, din toate. Florile tuturor toanelor

„Acum vorbesc serele. Acum avem flori de Olanda, flori de Ecuador. Din Olanda, frezii, lalele, extrasezon, crizantemă olandeză. Trandafiri mici, trandafiri mari, crini albi, crini roz, crini asiatici. Avem trandafir de la Ecuador, e și crin, e și astromelia. Sunt și din Columbia, dar eu nu prea iau din Columbia.” 

Acum, continuă ea, e prea multă forfotă, nu mai vorbește natura decât un pic primăvara, când apar zambila și ghiocelul. În rest, vorbesc toanele clientului. Și asta înseamnă că se iau flori din mai multe locații, nu găsești într-un singur loc. 

Toanele astea ne obligă să investim „în vitrină”, ni se cer 200 de trandafiri, dacă ne iau 3

Cerințele acum sunt mari. Când omul poate să aibă de toate, clienții ne cer prea multe. Adică, vor să vadă foarte multe flori. Dacă vor să cumpere trei trandafiri, vor să vadă 200 de fire de trandafiri. Dacă aș avea în vaze 20 de fire de trandafiri, ar pleca. N-ar lua. Deci noi investim foarte mult „în vitrină”, „în expoziție”, cum zicem noi. Și, de fapt, alegerea lor, până la urmă, este puțină. Oamenii vor să cumpere trei fire cel mult, mai rar cumpără, în zilele noastre, șapte fire. Trei fire-cinci fire, dar vor să vadă zeci de feluri. Și oamenii nu mai vor să vadă pământ și ghimpe pe trandafir. Nu mai vor să vadă natura și să simtă răul.

Toanele clienților ne-au schimbat ziua: stai să vinzi de dimineața până noaptea și tot degeaba, arunci din flori

„Cu bunica, cu mama nu se aruncau flori. Terminai florile, te duceai acasă. Acum cu florile astea multe, stai până seara. Stăteai atunci, rar, până la șase, șapte seara. Acum stai până noaptea. Și cum sunt multe flori, ți-e milă să pierzi vreo floare. Dar n-ai ce face. Florile se duc și tu stai cu ele să le vinzi, cumva le păzești să nu se ducă. Ți-e milă de flori. Se ofilesc ele, sărăcești și tu”. 

După o zi ploioasă și doar câțiva clienți, Carmen Simion închide chioșcul

Cum e lumea aici la mine, pe Avalanșei: banul și clickul

„Lumea aici, în zonă, are bani cât să trăiască. E lume care ia metroul. Și cum se dă o criză, cum se dă un război, cum lumea n-are bani. Bine, acum, oricât aș băga bani  «în vitrină», sunt florăriile astea mari, unde se vând online, ăștia vând mult mai bine ca noi. Oamenii care au bani și se respectă apasă click pe telefon și ia buchete de 200 de lei, de 300 de lei. Dar acolo nu vezi, nu miroși. Chiar nu este vitrină așa mare ca a mea, amăgești lumea cu poze multe. Poze fac întâi și apoi, după click, fac buchete. Eu am și floare, am și buchet mixt. Buchet de primăvară, buchet mixt de primăvară sau buchet mixt pur și simplu. Tot timpul trebuie să am și și. Avem și iris, și trandafir, dar și amestecăm iris cu trandafir. Sunt două vieți aici. Una de trandafir și una de buchet. Ai viața ta de iris, dar eu îți dau și o nouă viață de buchet iris și trandafir. Irisul e și la fir cu irișii, dar e și la buchet cu trandafirul. Combin alb cu albastru, galben cu albastru. Alb și roșu. Alb și roșu se vinde cel mai bine”. 

Și mai e ceva cu clickul, dezvăluie ea. „La click nu contează durata și anotimpul. Pe click, floarea n-are viață și nu expiră. La mine, da. Un fir, un buchet nu stă mai mult de 3 zile la vânzare. Primăvara-iarna mai stă, dar vara nu stă mai mult. E arșiță. Am aer condiționat, dar degeaba. Arșița moleșește și omoară floarea”.

Floarea – afacere gingașă

„Mă mai păcălesc și eu. Ideea este să cumperi mult cât să iei ochii, dar nu foarte mult că apoi te-ngropi în flori. Pur și simplu, ce nu vindem, aruncăm. Mai le dăm la vecini, dar mai mult le aruncăm. Ne doare sufletul, dar ce să facem? Asta e… E pierderea. Nu prea sunt în pierdere tot anul, vă dați seama asta. Dacă aș fi în pierdere în fiecare lună, n-aș mai sta aici. Dar așa, pe lunile de vară, mă înțelegeți, este cel mai prost. Cel mai prost în vară. Pentru că se strică florile repede. Dar și pentru că e vacanță, sunt concedii, nu sunt sărbători. Și ianuarie, să zicem, puțin din februarie, iar e prost. Pentru că lumea vine de la porc, de la Crăciun, după Revelion, și uită ce este frumos. Acum, primăvara-toamna, e mai bine. E mai mult sau mai puțin, dar nu suntem în pierdere. Depindem mult de sărbători. Atunci ne plătim datoriile”. 

Primarul Băluță ne-a mințit. Minciuna politicii aduce sărăcia, boala, neputința

„Eu aici pe Avalanșei am ajuns după luptă. Lupta adevărată este cu primăriile. Întâi a venit Băsescu și ne-a luat chioșcurile. Am ieșit în stradă. Am protestat. După un timp, m-am așezat tot la locul meu, mi-am luat chioșc de la primărie. Apoi, Primăria de la 4 mi-a luat chioșcul dat de ei. Aveam chioșcul mai în față, mai la intersecție, la metrou. Și ne-a ridicat chioșcul. Nu doar mie. Au fost vreo 12 florărese ca mine în tot sectorul 4. Nici măcar nu ne-au dat în altă parte. Ne-a ridicat, a zis că se va licita, că ne va da locurile înapoi, dar numai că trebuie să licităm. Că o să fie chioșcurile făcute de Primărie, nu o să mai fie chioșcurile noastre, că ne fac alte chioșcuri. Și Băluță ne-a dus cu zăhărelul patru ani. Atunci aveam chioșcul meu și locul era închiriat de la Primărie. Au vrut să ne mute în piață, dar unde? Unde sunt foarte mulți? Păi, eu sunt om independent, nu sunt pe piață. Suntem în situația asta vreo douăsprezece persoane. Ne-au luat chioșcul, ne-au amăgit. Că fac licitație. N-au făcut. Au zis că desființează toate chioșcurile din sectorul 4. N-au desființat toate chioșcurile. Pe ce s-au bazat că i-au lăsat pe mulți și ne-au desființat pe noi doisprezece, că ne scapă motivul.

Ar fi trebuit să ne respecte. Mai ales pe ăștia care avem peste 50 de ani. Ce pot să mai fac eu la 57 de ani ai mei? Cine mă angajează pe mine la 57 de ani? Sunt și bolnavă. Bolnavă de oase. Îl am și pe bărbatul meu bolnav de cancer. Primarul ne-a dat faliment. Cu ce am greșit? Uite, vizavi a rămas toneta pe loc. Și așa au rămas multe. Ne-a desființat doar pe noi doisprezece. Din 60 care suntem cu toții în sectorul 4, ne-a ridicat doar pe noi 12 și restul au rămas pe locurile lor”.

Când plouă. Pe Avalanșei

Uite, acum (joi, 2 aprilie), e ora 4. Plec acasă, nu mai stau. Am avut doi clienți de azi-dimineață. Plouă torențial. Pe vremea asta, cine poate oase roade.

Ștefan Iancu, despre succes, presiune și copilărie: „Nu cred că trebuie să se pună neapărat semnul egal între mine și profesie”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

 2 comentarii
Comentarii (2)
nasty1 05.04.2026, 09:33

Cred ca niste intrebari despre casa de marcat, marfa \"la negru\" sau plata de taxe si impozite catre stat stricau o poveste atat de frumoasa si lacrimogena... Alea-s pentru fraierii din Romania! :)

Amic 05.04.2026, 14:11

Mama lui jorjica? Semiom are cu se mandri.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Unica.ro
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.RO
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
GSP.RO
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
Tvmania.ro
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
Știri România 05 apr.
„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Știri România 05 apr.
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Adevarul.ro
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
Fanatik.ro
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta
Viva.ro
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta

Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Stiri Mondene 05 apr.
Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
Stiri Mondene 05 apr.
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
ObservatorNews.ro
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.ro
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax.ro
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
StirileKanalD.ro
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Redactia.ro
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina
KanalD.ro
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Politică 03 apr.
Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Politică 03 apr.
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala
Spotmedia.ro
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala