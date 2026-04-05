Invitată în cadrul emisiunii „Cancan Exclusiv”, Raluca Bădulescu a vorbit fără ocolișuri despre stilul vestimentar al vedetelor din România. Cunoscută pentru sinceritatea sa, aceasta a analizat aparițiile publice ale mai multor celebrități și a oferit verdicte clare.

Raluca Bădulescu a declarat că nu poate desemna un singur nume în topul celor mai bine îmbrăcate vedete, preferând să ofere mai multe exemple de apariții reușite din showbizul românesc. Stilul, atitudinea și asumarea ținutelor au fost criteriile principale în evaluarea sa.

În schimb, când a venit vorba despre cel mai prost îmbrăcată vedetă, Raluca Bădulescu nu a ezitat să ofere un nume: Andreea Bălan.

„Tovarășa mea care se duce pe la 7000 de emisiuni și de care mă tot întreabă presa dacă am eu ceva cu ea, dacă m-am certat cu ea, nu m-am certat cu ea în viața mea. Eu nu mă cert cu nimeni, în primul rând. Eu doar spun realmente ce se întâmplă. (…) Andreea Bălan de departe. Mai sunt multe oricum. Deci prost îmbrăcate sunt multe. Bine îmbrăcate sunt puține. Prost îmbrăcate sunt foarte multe”, a spus Raluca Bădulescu, potrivit cancan.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Raluca Bădulescu, despre stilul vestimentar al Andreei Bălan

Criticul de modă a comentat alegerile vestimentare ale artistei, subliniind că aceasta face frecvent greșeli în ceea ce privește stilul și combinațiile de piese.

„Nu le nimerește. N-are cum să o mai ajute nici Dumnezeu, tu înțelegi? Pentru că dacă era până la vârsta asta, ținând cont că are o carieră de ani buni, de când Lasă-mă papa la mare și până acum cred că au trecut 30 de ani, dacă în 30 de ani, ea nu a reușit să-și găsească stilul, nu a reușit să-și găsească nișa, nu a reușit să-și găsească, nu știu, niște elemente care să o caracterizeze și care să îi vină bine și care să, bă, să o… eu acum o să folosesc un cuvânt care sper să nu o jignească, dar nu este un cuvânt jignitor, este o expresie căreia nu-i găsesc în locuitor. Bă, care să o desțopească. Ea poate să țopească orice ținută. Nu știu cum, dar ea țopește orice ținută. O țopește. Și dacă o duci acum la Burberry, că am văzut-o, nu știu când, îmbrăcată pe niște imagini, de a avea o fustiță Burberry sau ceva, bă, păi dacă o duci la Burberry, dacă o duci la Gucci, dacă o trântești, și ai băgat pe ea, eu știu, haine gândite de un stilist din cap până în picioare, nu știu, își face o buclă, dă un rujuleț, dă un contur, pune un pantof, face ceva, duce ținuta în țopeală.”

Ce sfat are Raluca Bădulescu pentru Andreea Bălan

Deși verdictul a fost unul dur, Raluca Bădulescu nu s-a oprit doar la critici. Ea i-a oferit și un sfat Andreei Bălan, sugerându-i să își regândească alegerile vestimentare și să adopte un stil mai coerent, care să o avantajeze.

„Să-și aleagă un stilist foarte bun și să asculte stilistul ăla 100%. Asta este. Să nu vină cu idei personale, e greu. Când ai 30 de ani de scenă, nu știu cât are Andreea Bălan, că e de 1000 de ani. Să nu spun acum că e veche, că e tânără, că nici eu nu mai sunt, adică tinere suntem toate. Și oricum ne mai lasă papa la mare cum ar veni, dar ea a rămas undeva, stuck in time. A lucrat de-a lungul timpului, ți-am spus, cu mulți stiliști. Dar cred că vine cu o amprentă personală, eu așa cred. Și omul, oricât ar vrea să facă ceva din ea, dacă tu nu te potolești și ai venit cu touch-ul tău personal…”, a mai spus Raluca Bădulescu.