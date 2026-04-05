Medicii spun că fostul selecționer, în vârstă de 80 de ani, a avut în timpul nopții niște aritmii cardiace severe care nu au mai răspuns la tratament. Ieri, starea sa era una relativ bună.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, se arată în comunicatul transmis duminică de SUUB, spitalul unde este internat Mircea Lucescu.

Vineri, atunci când urma să fie externat, Mircea Lucescu a făcut infarct și a rămas în continuare la spital.

„SUUB va comunica oficial orice element de interes public, dacă va fi necesar, făcând apel la respectarea demnității și intimității individuale ale fiecărui pacient”, se mai arată în comunicatul spitalului.

Problemele de sănătate au apărut când Lucescu a fost preluat din cantonament după o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost operat, intervenția având loc chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia. În urma procedurii, medicii i-au montat un defibrilator pentru reglarea ritmului cardiac.

Ultimul său meci pe banca naționalei a fost barajul pentru calificarea la CM 2026, pierdut în fața Turciei.

