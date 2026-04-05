Record imobiliar în Londra

O vilă de lux din Londra a devenit cea mai scumpă proprietate vândută vreodată în capitala britanică.

Providence House a fost tranzacționată pentru peste 275 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 315 milioane de euro, de către Nick Candy, antreprenor imobiliar și, din decembrie 2024, trezorier al partidului Reform UK, condus de Nigel Farage.

Cumpărătorul rămâne necunoscut

Identitatea noului proprietar nu a fost făcută publică.

Proprietatea nu fusese listată oficial pentru vânzare, însă Candy ar fi primit mai multe oferte, acceptând-o pe cea mai avantajoasă.

Potrivit Financial Times, tranzacția ar fi fost intermediată de Sothebys International Realty. Anterior, omul de afaceri negase că ar intenționa să vândă vila, amenințând inclusiv cu acțiuni în instanță.

Vila unde s-au strâns fonduri pentru Trump

Providence House nu este doar o proprietate de lux, ci și un loc cu semnificație politică.

În 2024, Nick Candy a organizat aici un eveniment de strângere de fonduri pentru campania electorală a lui Donald Trump, la care a participat și Donald Trump jr.

De asemenea, Candy l-a însoțit pe Nigel Farage la Mar-a-Lago pentru o întâlnire cu Elon Musk.

Imperiul imobiliar Candy

Împreună cu fratele său, Christian Candy, Nick Candy a construit un imperiu imobiliar cu proprietăți în Regatul Unit, Statele Unite, Barbados și Monaco.

Cariera sa a început la puțin peste 20 de ani, cu achiziția unui apartament modest în cartierul Earls Court, cumpărat inclusiv cu ajutorul unui împrumut de 6.000 de lire de la bunica sa.

Astăzi, la 53 de ani, este unul dintre cele mai cunoscute nume din sectorul imobiliar de lux.

Providence House are o cameră de panică

Proprietatea a fost cumpărată inițial de Christian Candy în 2012 pentru 75 de milioane de lire sterline.

Doi ani mai târziu, vila a fost transferată lui Nick Candy, care i-a schimbat numele, aspectul și valoarea.

Situată în apropierea locului unde se desfășoară anual Chelsea Flower Show, proprietatea include facilități precum piscină subterană, cinematograf privat, cameră de panică, seră pentru plante exotice, numeroase dormitoare și saloane.

Un nou record imobiliar, așteptat în perioada următoare

Londra rămâne una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume.

În 2020, o vilă din Kensington cu 45 de dormitoare a fost vândută pentru 200 de milioane de lire sterline, iar în 2024, proprietatea The Holme din Regents Park a fost achiziționată pentru 139 de milioane de lire.

O altă tranzacție importantă este așteptată în perioada următoare, cea a reședinței londoneze a armatorului norvegian John Fredriksen, care ar putea stabili un nou record.

În 2010, Christian și Nick Candy au obţinut 305 milioane de dolari pe un apartament luxos din Monaco. Cei doi au cumpărat apartamentul cu 14 milioane de dolari, în 2008, de la Lily Safra, al cărei soţ bancher, Edmond Safra, a murit acolo într-un incendiu provocat. Cei doi britanici au investit în locuinţa de 5.334 de metri pătraţi, care se întinde pe două etaje, iar aceasta a ajuns să aibă 30 de camere de vis, un spa, un cinematograf, o bibliotecă şi două terase acoperite de copaci. The New York Post relata atunci că apartamentul a fost cumpărat de un şeic.