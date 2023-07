După Caravana educației de la PSD, urmează Caravana sanitară de la AUR. Partidul pleacă la drum cu autospeciale de un milion de euro. „Facem propagandă la ieșire”

„Ne-am stors creierii să găsim lacune legislative prin care să facem bine românilor. Că ne facem și propagandă politică, sigur, ne asumăm. Recunoaștem, nu suntem ipocriți, o vede toată lumea. E la mintea cocoșului!”, a declarat președintele AUR, George Simion, pentru Libertatea.

Colegiul Stomatologilor nu este de acord

Caravana sanitară mobilă AUR are, luni, prima oprire în județul Bacău. Ea este formată din trei autospeciale, colantate cu sigla partidului, în care se pot face analize medicale gratuite.

Cabinetul stomatologic mobil nu a primit încă autorizație din partea Colegiului Stomatologilor din România. George Simion reclamă că toate autorizațiile au fost obținute foarte greu de la DSP, în două luni, iar ultima autorizație, pentru stomatologie, nu a fost încă primită.

Colegiul Stomatologilor nu este de acord ca activitatea să se desfășoare într-un microbuz colantat cu sigla AUR.

„Ni se pun bețe în roate să nu facem bine românilor”, susține George Simion.

Sursa: contul de Facebook AUR

Recomandări RADIOGRAFIA NEPUTINȚEI. De ce n-a intervenit Poliția cu lunetiști în cazul dublei crime de la Onești. Procuror: „Pușca nu era conformă, deținătorul nu avea atestat de trăgător”

„Acoperim sigla AUR 12 ore”

Și pentru celelalte mașini există o regulă specială, după „discuții informale cu factorii de decizie”. Surse din partid susțin că este vorba de regula impusă chiar de ministrul sănătății, Alexandru Rafila, dar liderul AUR nu a dorit să confirme informația.

„Ni s-a solicitat informal din partea factorilor decidenți să acoperim sigla AUR. 12 ore pe zi, când au loc tratamente medicale în autocar, acoperim sigla partidului. E o decizie voluntară”, a precizat George Simion pentru Libertatea.

Un milion de euro pentru caravană

Mașinile au fost cumpărate de la o firmă din Baia Mare și au costat, potrivit lui Simion, aproximativ un milion de euro. Caravana va sta câte o săptămână în fiecare județ, primele pe listă fiind județele Bacău, Neamț, Suceava și Botoșani.

Regimul acestor caravane nu permite ca ele să staționeze la o distanță mai mică de 30 de kilometri de un spital, fiind dedicate zonelor care au un acces limitat la servicii medicale. Astfel, ele nu vor fi prezente în marile municipii, ci mai ales în zona rurală, unde AUR poate face și propagandă politică.

Autorizații obținute prin „Medici pentru sate”, organizație deținută de un deputat AUR

Recomandări Notele la Bacalaureat se afișează peste câteva ore. De unde pot afla elevii rezultatele obținute

Autoritatea Electorală Permanentă a interzis AUR să cumpere aparatura medicală sau ochelari din banii de subvenție, bani publici.

Partidul s-a folosit însă de o asociație-paravan, „Medici pentru sate”, pentru a obține avizele necesare de la Direcția de Sănătate Publică. Organizația neguvernamentală este condusă tot de un deputat AUR: doctorul Sorin Titus Muncaciu.

Pe site-ul asociației scrie că a fost fondată în anul 2023 „având ca obiectiv general sprijinirea și facilitarea accesului cetățenilor români din mediul rural cu risc crescut de sărăcie, a copiilor din familiile defavorizate, a vârstnicilor sau populației care nu beneficiază de asigurare de sănătate de stat la servicii medicale de bază”.

Aparatura medicală a fost cumpărată tot de asociație, dar George Simion recunoaște că banii provin din donațiile membrilor AUR. El spune că a dat asociației banii care „i-au mai rămas de la nuntă”.

Aparatura medicală achiziționată a costat peste 200.000 de euro, potrivit celor din Alianța pentru Unirea Românilor.

Sursa: contul de Facebook AUR

Analize medicale gratuite, dar și propagandă politică AUR

Dacă mașinile au fost cumpărate de AUR, iar colantarea a fost plătită tot de partid, aparatura din interior aparține Asociației Medici pentru Sate. Cetățenii care vor veni să beneficieze de analize gratuite vor primi și „propagandă politică”, admite chiar Simion.

Aceasta se va realiza pe fluxul de ieșire sau intrare în caravana medicală de reprezentanții AUR.

Le întindem printr-un membru, nu prin medici, un pliant sau ziar în care să scrie despre AUR. Propaganda politică nu se va face în caravana medicală, în autocar. Poate vom avea și corturi lângă caravana medicală în care se poate face propagandă politică. Noi trebuie să respectăm legea, ca să nu fim puși la închisoare. George Simion, lider AUR:

El a subliniat că AUR a intenționat să construiască un spital din banii de subvenție, dar legislația nu a permis, iar proiectele depuse în Parlament au fost respinse.

Președintele Alianței promite să mărească numărul de mașini din caravană, dacă proiectul se bucură de succes.

Surse din AEP susțin că AUR a profitat de scăpările din lege și prin asocierea cu o organizație neguvernamentală poate demara caravana sanitară mobilă.

PSD a făcut Caravana educației, meditații pentru Bacalaureat și screening oftalmologic

Libertatea a prezentat și Caravana educației, lansată de PSD înaintea examenului de Evaluare Națională, și meditațiile gratuite pentru Bacalaureat oferite în sediile de partid ale social-democraților.

Organizația PSD Sibiu a oferit screening oftalmologic gratuit în luna mai. Liderul social-democrat din județ a precizat că aparatura a fost închiriată de la un cabinet medical.

„Facem un lucru bun. Am făcut an de an aceste acțiuni. Nu vreau să comentez ce face AUR. Acțiunea noastră este legală. Nu consider că este mită electorală. Acțiunea este bine primită. De ce să fie considerată mită electorală, nu pot să înțeleg. Încurajez toate partidele să vină în sprijinul cetățenilor”, a declarat Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, pentru Libertatea, la începutul lunii iunie.

Președinta Consiliului Județean Botoșani anunța, pe 12 iunie, că o caravană medicală a ajuns în județ.

„Mulțumesc colegului nostru senator social-democrat Leonard Azamfirei, profesor universitar doctor și rectorul UMF din Târgu Mureș, pentru că a îndreptat caravana medicală și către Botoșani, județul în care domnia sa își are rădăcinile”, a scris pe Facebook Doina Federovici, președinta CJ Botoșani.

Fenomenul serviciilor medicale și de educație oferite de partide a început să capete amploare în ultima perioadă, au remarcat specialiștii consultați de Libertatea, iar el se va intensifica în anul electoral 2024.

Playtech.ro Descoperire halucinantă la înmormântarea lui Melis! Ce s-a aflat despre adolescentă e cumplit

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Ce notă a luat Mircea Badea la Bacalaureat: ”Am crezut că este o greșeală”

Știrileprotv.ro Putin riscă să fie judecat pentru crime de război, după ce a afirmat că Rusia finanţează grupul Wagner

Observatornews.ro Rezultate Bac 2023. Edu.ro publică listele de note de la Bacalaureat

Orangesport.ro VIDEO | Transfer rezolvat de FCSB! "Se întâmplă, ne părăseşte". Lacrimi la plecarea fotbalistului acontat de Gigi Becali. Vine pentru a fi titular

Unica.ro 'Te făcea să te simți ca ultimul om, te umilea prin gesturi fizice. N-am uitat niciodată'. Prin ce a trecut Ramona Pauleanu în liceu