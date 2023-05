Meditații de partid. „Caravana educației” sau cum încearcă PSD să transforme problemele din învățământ în voturi. Expert: „E campanie camuflată”

„Dacă vrei să urci în caravana noastră, n-ai nevoie de bilet. Îți asigurăm noi drumul către reușita la Evaluarea Națională”, sună un mesaj promovat de tineretul social-democrat pe 7 mai 2023, după o acțiune în Buzău, județul din care provine Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Promoția e variată și nu lipsesc tonalități regionale,: „Foaie verde maghiran, măi/ M-a făcut mama oltean, măi/ La Caravana Educației mă pregătesc/ Examenul să-l dovedesc, măi Leano”.

TSD caută să vorbească pe limba noii generații, ținând cont de faptul că oferta partidului se adresează tinerilor care se pregătesc pentru Evaluarea Națională, minori de 13 – 14 ani. Mulți vor vota deja la alegerile din 2028.

„Cât ai spune Hatz, Johnule ajungem și în județul tău! Keep an eye on us (asta ca să te ajutăm și la engleză)”, postează partidul.

„I see reeed! Reeed! Ooo, reeed! Cam așa a cântat tot orașul Mizil când a auzit că a ajuns Caravana Educației TSD în județul Prahova”, este un alt anunț al partidului.

Zece meditații gratuite la matematică și limba română

„Caravana Educației” a fost lansată de Tineretul Social Democrat (TSD) pe 2 mai și se va încheia de Ziua Copilului, la 1 iunie. Aflată la a doua ediție, caravana va ajunge în 36 de județe, potrivit organizatorilor. Examenele la evaluarea națională vor avea loc în perioada 19 iunie – 22 iunie 2023.

Partidul oferă 10 meditații gratuite la matematică și limba română pentru elevii din clasa a VIII-a, care se pregătesc pentru Evaluarea Națională. Examenele sunt programate în perioada 19-22 iunie.

Prima ședință de meditație are loc într-un cadru atipic: un autocar închiriat de TSD, pe care apare însă și sigla PSD. Profesorii sunt voluntari, dar unii sunt membri de partid.

Pentru a se înscrie, părinții trebuie să acceseze site-ul dedicat caravanei educației. Cele mai multe acțiuni au loc în mediul rural sau în urbanul mic.

„Nu avem nevoie de autorizare de la Ministerul Educației, nu desfășurăm caravana în școli, ci în spații neutre. O lecție se desfășoară în autocar, iar multe cadre didactice sunt din PSD, sunt voluntari”, a declarat pentru Libertatea președintele TSD, Mihai Ghigiu.

Sursa de finanțare pentru închirierea și colantarea autocarului în culorile PSD nu este subvenția de la buget, spune Ghigiu, ci este plătită din cotizațiile adunate de la membrii de partid.

Profesorii PSD nu fac grevă în caravană

Dacă la nivel național mulți profesori au intrat în grevă, caravana PSD nu a întâmpinat probleme în acest sens, iar cadrele de partid au continuat să ofere meditații.

„Nu am primit semnale că ar fi probleme. Meditațiile se fac în extratimp, nu au legătură cu activitatea didactică”, a subliniat președintele TSD.

Diplome și pungi

În autocarul de partid, copiii primesc mape roșii marcate cu PSD și TSD, iar la final, în anumite județe s-au dat diplome și chiar pungi pentru acasă. Aceste lucruri pot să fie observate în pozele publicate de pagina de Facebook a TSD România.

„Fiecare județ s-a organizat cum a considerat. Noi, la nivel național, am asigurat doar cadrul general proiectului”, a explicat Mihai Ghigiu.

Președintele TSD a negat că acțiunea ar avea vreo latură politică și a spus că sunt doar pregătiri pentru examenul de Evaluare Națională.

„Nu există nicio discuție politică, insist. Nu e nimeni obligat să vină”, a subliniat liderul tinerilor social-democrați.

Asta chiar dacă, după cum a recunoscut el, unele sesiuni de meditații se desfășoară în sediile de partid sau în spații închiriate de PSD.

Mihai Ghighiu, președintele TSD | Foto: Facebook

Orice acțiune prin care copiii pot să fie sprijiniți este binevenită. Peste tot în lume, anumiți copii au nevoie de un sprijin suplimentar. Se întâmplă peste tot în lume. Colegii din Portugalia fac la fel meditații. Mihai Ghigiu, președinte TSD:

Politicienii PSD apar alături de elevii care au primit meditații gratuite, dar și lângă părinți sau profesori

Acțiunea de meditații în care factorul politic nu este implicat este contrazisă chiar de propriile postări ale TSD. De exemplu, senatorul PSD Robert Cazanciuc descrie pe Facebook cum a ținut un discurs tinerilor prezenți în caravana educației. Evenimentul s-a produs pe 16 mai, în comuna Vărăști, județul Giurgiu.

Robert Cazanciuc, în timpul evenimentului din Giurgiu. Foto: Facebook

„Caravana Educației a ajuns duminică, la Vărăști, în Giurgiu, într-o deplasare organizată de Tineretul Social Democrat. A fost din nou un prilej să am dialoguri pline de substanță cu profesori și elevi despre viitorul sistemului de învățământ, mai ales despre legile educației. I-am îndemnat pe adolescenții pe care i-am întâlnit să viseze, să năzuiască, să cuteze. Și să-și urmeze visurile”, este postare făcută chiar de senatorul PSD.

Președintele PSD Vaslui: „De ce să nu credem că sunt tineri care au deja o orientare politică?”

În multe postări ale TSD, pe lângă cadrele din autocarul special, în care apar profesori și elevi, există mai multe fotografii cu părinții copiilor și oameni politici.

Într-o astfel de ipostază îl putem observa și pe președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu. Fotografia este datată 8 mai 2023, în comuna Zorleni din județul Vaslui.

Dumitru Buzatu

„Vrem să îi sensibilizăm pe tineri în legătură cu participarea la cursurile școlare. În poze sunt părinții copiilor, mai sunt și câțiva adulți, cei care susțin programul”, a afirmat Buzatu pentru Libertatea.

Liderul PSD Vaslui recunoaște că unele cadre didactice au carnet de partid, dar spune că nu există o componentă politică prea accentuată a caravanei.

„Acum o să mă acuze că e de la PSD? Dacă ăstora de la PSD le-a venit ideea, e mai bine să nu fac nimic? Nu luăm tinerii, îi arestăm și îi băgăm la cursuri. Îi invităm și, dacă vin, de ce să nu credem că sunt tineri care au deja o orientare politică? Aș vrea să facă și PNL și USR caravane în care să îi convingă pe oameni să meargă la școală”, a spus Dumitru Buzatu.

Pe 5 mai 2023, Felix Stroe, președintele PSD Constanța, s-a fotografiat alături de 40 – 50 de persoane, părinți, elevi, profesori prezenți la caravana educației.

Felix Stroe

Imagini similare cu politicieni social-democrați alături de elevi și părinți se regăsesc în mai multe județe din România.

Expert în procese electorale: „Este campanie camuflată și un indicator al eșecului din educație”

Septimius Pârvu, specialist în bună guvernare și procese electorale la Expert Forum, crede că rolul partidelor este de a face educație civică, dar nu în acest stil.

Septimius Pârvu, Expert Forum | Foto: Facebook / Larisa Baltă

„Mi se pare că e campanie camuflată. E o caravană a educației, dar ai sigla PSD peste tot, pe autocar, pe mape, mai dai și pachețele. Vorbim de o campanie mascată. E problematic dacă e o campanie politică. Cum separăm lucrurile între educație și politică dacă toate materialele sunt marcate cu tentă electorală? Dacă mai apar și lideri locali și profesorii sunt membri de partid, sunt resurse de partid”, a declarat Septimius Pârvu pentru Libertatea.

El a precizat că este o campanie „cam imorală”, mai ales că unele meditații se desfășoară în sediile PSD.

Nu știu dacă e rolul unui partid să facă meditații în sediul de partid cu profesori de partid. Poate recunosc că e o problemă în sistem și că este nevoie de meditații? Poate recunosc că miniștrii educației nu au performat? E un indicator al acestui eșec în privința sistemului de educație. Septimius Pârvu, Expert Forum:

AUR face o caravană medicală la concurență cu caravana PSD

Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat, în decembrie 2022, că va iniția o caravană medicală. Pentru achiziția a trei autospeciale, partidul condus de George Simion a utilizat pentru prima dată de când este partid parlamentar banii din subvenție.

Liderul AUR a prezentat deja cum vor arăta autospecialele care vor face parte din caravana medicală.

Constantin Rada, director în AEP, instituția care controlează finanțarea partidelor, a declarat pentru Libertatea, în ianuarie 2023, că achiziția de aparatură medicală din banii de subvenție este ilegală.

Din acest motiv, AUR a cumpărat aparatura medicală cu banii din cotizații și donații și a cerut Direcției de Sănătate Publică să autorizeze caravana. Solicitarea nu a fost făcută direct, ci prin intermediul unui ONG condus de un deputat AUR.

