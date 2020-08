După ce a acuzat instituții ale statului de implicare în traficul de minori, o fundație susține că ministrul muncii i-a făcut o vizită de “intimidare”

“Sunt niște copii cu multiple traume, au nevoie de atenție și doamna ministru le-a dat cea mai greșită formă de atenție”, susține președintele ONG-ului.

“Am impresia că e o intimidare. Așa simt eu”, adaugă Iana Matei.

Luni, site-ul inPolitics a relatat despre vizita inopinată a Violetei Alexandru la un adăpost pentru victimele minore ale traficului de persoane, aparținând fundației Reaching Out Romania.

ONG-ul se numără printre cele care au atras atenția că direcțiile de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) sunt cele care furnizează “marfă” rețelelor de prostituție.

În 2007, ONG-ul a primit premiul “Hero of the year‟ de la Departamentul de Stat al SUA, Washington DC.



Iana Matei

“În ultima vreme, cu cât mai des ieşim în spaţiul public să atenționăm că rețelele de trafic de minori din România sunt susținute chiar de angajați ai statului român din DGASPC-uri, Poliție etc. și politicieni, cu atât mai des suntem vizitaţi de instituţiile de control”, a precizat Iana Matei într-un comunicat de presă.



Libertatea a invitat-o pe Iana Matei să explice acuzele la adresa ministrului.

“Eu preluam o minoră însărcinată și bătută”

Iana Matei a povestit că în ziua de 23 iulie, ministrul muncii a făcut o vizită neanunțată la centrul Asociaţiei Reaching Out, dintr-o comună din județul Argeș.



Recomandări Câte localități se încadrează, în acest moment, în scenariul roșu în care copiii nu merg la școală

Președintele organizației nu se afla în centru atunci. “Pentru că eu preluam o minoră însărcinată și bătută. Ministrul nu mi-a răspuns la telefon”, a precizat Iana Matei pentru Libertatea.



Ministrul muncii a “audiat” minorele



Președintele ONG-ului a desemnat un voluntar pentru a oferi informații vizitatorilor, dar până la venirea acestuia, ministrul muncii și însoțitoarea sa “au audiat fetele în încăperi separate”, menționează Iana Matei.



“După vizită, fetele au fost supărate că au fost întrebate dacă dna Iana le duce la diverse adrese, unde le lasă peste noapte, considerând că astfel au fost tratate din nou ca şi prostituate.



Acești copii sunt într-un proces de recuperare ce are la bază și creșterea stimei de sine, or, acreditarea ideii că ar continua activitatea de prostituție este echivalentă cu ideea că nu pot fi altceva decât nişte prostituate”, se mai precizează în comunicat.



Recomandări Klaus Iohannis a anunțat când începe școala: „Elevii vor merge fizic la școală”

Iana Matei ne-a declarat că Violeta Alexandru și însoțitoarea ei “au discutat în sufragerie cu toate fetele când au pus aceste întrebări. Ulterior le-au separat și o doamnă vorbea, de fapt, o înregistra, se vede clar cum ține telefonul pe înregistrare, în timp ce una dintre beneficiare vorbește, beneficiară care are probleme psihice”.



Sunt niște copii cu multiple traume, au nevoie de atenție și doamna Alexandru le-a dat cea mai greșită formă de atenție. Iana Matei:

De ce a venit în vizită ministrul muncii?



Libertatea a încercat să ia legătura cu Violeta Alexandru pentru a obține un punct de vedere, dar aceasta nu a putut fi contactată. Nici prim-ministrul Ludovic Orban nu a răspuns apelurilor ziarului.



Violeta Alexandru. Foto Hepta

“Vizita nu a fost anunțată, deși doar Inspecția Socială are voie să vină la orice oră din zi sau din noapte în control. Dacă dorea un astfel de control inopinat, doamna ministru nu trebuia să se deplaseze de la București personal, ci avea pârghii instituționale să afle informații despre noi”, menționează președintele ONG-ului.



Recomandări Vameșii libanezi au cerut de șase ori ridicarea nitratului de amoniu periculos din portul din Beirut. Nimeni nu le-a răspuns

“La plecare, când i-am solicitat acel raport de vizită, doamna ministru a spus că nu ne dă un raport de vizită pentru că dânsa nu a venit într-o vizită oficială, a trecut pe la noi să ne vadă, să ne ajute. Să ne ajute, spunea dânsa, să ne completăm standardele (pentru relicențiere, n.r.)”, spune Iana Matei.



Președintele ONG-ului însă precizează că e o scuză falsă, pentru că deja trimisese autorităților toate documentele necesare relicențierii.



Conflictul cu DGASPC



Iana Matei a povestit că din toamna trecută e într-un război cu DGASPC Argeș. “Toată nebunia a început când un reprezentant DGASPC a venit să îmi ia o copilă cu copil”, spune președintele Reaching Out Romania.



DGASPC a considerat că o minoră traficată, care avea un copil, ar trebui să stea într-un centru pentru mame și copii al DGASPC, nu în centrul pentru victimele traficului de persoane condus de Iana Matei.

“Am încercat să purtăm o discuție principială. I-am explicat doamnei de la DGASPC că fata este în primul rând victima traficului. Este dreptul ei să își crească copilul, nu a fost decăzută și tot dreptul ei este să își crească copilul într-un mediu sigur, pentru că noi avem acest contract cu pază și protecție, le ducem la tribunal însoțite, le protejăm. Nu am avut cu cine să mă înțeleg. A luat-o și a dus-o la un asistent maternal”, povestește Iana Matei.



Potrivit ONG-ului, consecința a fost aceea că fata a plecat la DGASPC și viața i s-a schimbat în rău.



“De la asistentul maternal a fugit, și-a lăsat copilul în urmă, au găsit-o, au mutat-o înapoi într-un centru mamă și copil, de unde a fugit și, la fel, și-a lăsat copilul în urmă. Ea e înapoi pe stradă”, adaugă aceasta.



“Le tratează pe fetele astea ca pe niște prostituate”



“Atunci am organizat o întâlnire cu DGASPC, unde am spus ce este specific victimei traficului. Mulți dintre managerii de caz au înțeles, pentru că discută cu noi, însă unii nu vor să înțeleagă, le tratează pe fetele astea ca pe niște prostituate, pun întrebări din astea: dar ce credeai, că îți face ăla palate de aur? Nu așa se vorbește cu un copil cu traumă. Și am spus că vom merge în instanță, să stabilească instanța în contencios cine ce face în situația dată”, explică Iana Matei.



Scenariul acesta s-a repetat apoi cu mai mulți copii din centrul Reaching Out Romania. Toți au ajuns înapoi pe stradă, spune Iana Matei.

Citeşte şi:

Inițiatoarea legii contra pedofililor: “Ministerul Justiţiei a fost cea mai mare piedică. Ni s-a spus că nu putem mări pedepsele, pentru că stricăm algoritmul Codului Penal”

Vameșii libanezi au cerut de șase ori ridicarea nitratului de amoniu periculos din portul din Beirut. Nimeni nu le-a răspuns

PARTENERI - GSP.RO Elena Ceauşescu a vizitat Facultatea de Chimie, iar liftul NU mergea. Etajele Universităţii erau URIAȘE... ce-a urmat pare ireal, dar e cât se poate de adevărat

PARTENERI - PLAYTECH.RO Scene de groază lângă sicriul lui Emi Pian. Ce s-a întâmplat cu soția lui

HOROSCOP Horoscop 5 august 2020. Taurii fac evaluări greșite, mai ales în cauzele unor probleme din familie