Mihnea Hurmuzache, medicul infecționist de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva” din Iași, a semnalat în Libertatea neregulile din unitatea medicală unde lucrează, mai exact faptul că, deși e principalul spital COVID-19 din Moldova, el nu preia cazuri din zonele supraaglomerate, cum ar fi Neamț sau Focșani.



Inițial, a fost băgat în comisie disciplinară.

Azi, a aflat că este detașat pentru o perioadă de două săptămâni la Spitalul Județean de Urgență Suceava. Nu este singurul detașat, va pleca în Suceava alături de doi colegi.



”Eu am primit o adeverință prin care am fost înștiințat de acest lucru, dar nu mi s-a comunicat conținutul ordinului prin care am fost detașat la Suceava. La Iași este acum spitalul plin cu bolnavi de COVID 19, pe care îi tratez zilnic. De ce să mă trimiți la Suceava? Pentru că sunt incomod”, a declarat miercuri seara, pentru Libertatea, medicul Mihnea Hurmuzache.



Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, nu a putut fi contactată ca să-și exprime un punct de vedere.

Documentul primit de medicul Hurmuzache, prin care este înștiințat că va fi detașat la Suceava

