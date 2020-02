De Andrei Crăițoiu,

E panică generală la nivel internațional, iar țările afectate de coronavirus sunt Italia, Germania, Bulgaria, Marea Britanie, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Irlanda, Japonia, Coreea de Sud și Israel.

Un jucător al echipei Pianese din Serie C, Grupa A, a fost testat pozitiv cu Covid-19, el fiind primul fotbalist italian care se îmbolnăveşte cu coronavirusul. După apariţia simptomelor jucătorul s-a autoizolat, apoi a fost internat la un spital din Siena. Starea sănătăţii sale e bună, potrivit presei italiene.

O jucătoare iraniană de futsal a murit în această săptămână din cauza coronavirusului, în oraşul Qom. Decesul sportivei în vârstă de 23 de ani a survenit miercuri. Elham Sheikhi, care făcea parte din naţionala de futsal a Iranului, era spitalizată de zece zile. În Iran s-au înregistrat 245 de cazuri de infectare şi 26 de decese.

Un jurnalist sportiv spaniol, în vârstă de 44 de ani, a fost testat pozitiv cu Covid-19, la câteva zile după ce a însoţit echipa de fotbal Valencia la Milano, pentru meciul cu Atalanta din Liga Campionilor, care a avut loc la 19 februarie. El s-a prezentat la Hospital Clinico Universitario de Valencia cu simptome ale maladiei, iar primele analize au relevat infectarea lui cu coronavirus.

Antrenorul Giuseppe Sannino şi secundul său, Alessandro Recenti, ambii italieni, au fost au fost suspendaţi de clubul Honved Budapesta din motive de precauţie legate de epidemia de coronavirus din peninsulă. Ei sunt bănuiţi că au intrat în contact cu persoane din regiunile italiene afectate de coronavirus.

Un tânăr croat infectat cu coronavirus şi care este spitalizat la Zagreb ar fi asistat în data de 19 februarie la meciul Atalanta – Valencia, pe stadionul San Siro din Milano. Ministrul croat al Sănătăţii a precizat că pacientul în cauză s-a aflat la Milano în perioada 19-21 februarie. Tânărul infectat este angajat al unei importante firme de telecomunicaţii din Zagreb.

