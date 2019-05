Pe rețelele de socializare, Enrique Pena Nieto, fostul președinte al mexicului, a anunțat că s-a încheiat mariajul său cu actrița de telenovele Angelica Rivera. Anunțul vine la multe luni după ce vedta a dezvăluit că se separă de ex-liderul mexican.

„Vreau să-i mulțumesc Angelicăi că mi-a fost prietenă și soție timp de peste 10 ani, că mi-a dăruit dragostea sa și timpul său. Vreau să-i mulțumesc și pentru cum s-a dedicat familiei noastre.

Azi s-a încheiat legat mariajul nostru. Îi doresc să-i mergă bine mereu și să aibă parte de succes în tot ceea ce face. Angelica, îți mulțumesc pentru tot”, este mesajul transmis de Enrique Pena Nieto pe contul său de Facebook.

Angelica Rivera şi-a făcut debutul în lumea showbiz-ului la vârsta de 17 ani, când a câştigat un concurs de modelling. Frumuseţea şi graţia ei au atras atenţia producătorilor şi, în 1989, tânăra primea primul ei rol în telenovela „Alcanzar una estrella” unde juca rolul unei fete rele. Totuşi, succesul avea să-l cunoască cu telenovela „La Duena” (Stăpâna). În anul 2010, Angelica Rivera s-a căsătorit cu Enrique Pena Nieto, fostul președinte al Mexicului. Fosta primă doamnă a Mexicului, actrița de telenovele Angelica Rivera, a anunțat la începutul acestui an că se separă de Enrique Pena Nieto. Cu doar câteva săptămâni înainte de anunțul divorțului, ex-președintele Mexicului a fost surprins la Madrid în compania unei senzuale blonde, Tania Ruiz. Blonda cu care a fost surprins Enrique Pena Nieto la Madrid are 31 de ani și a fost căsătorită că omul de afaceri Bobby Dominquez. Are o fetiță de patru ani.

FOTO: NorthFoto

Citește și:

Iker Casillas a suferit un infarct la antrenamentul lui FC Porto. Portarul spaniol a fost internat de urgenț

Citește mai multe despre angelica rivera și Enrique Peña Nieto pe Libertatea.