De Răzvan Luțac, Cătălin Tolontan,

UPDATE: Doctorul Zota, coordonatorul Ambulanței Sector 3, precizează pentru Libertatea: „Acest pacient a fost consultat de un medic de la Ambulanța București – Ilfov și el i-a pus, initial, diagnostic de suspiciuni de probleme digestice, iar noi nu am făcut decât să îl transportăm la Balș. Nu putem merge îmbrăcați în costume la toate apelurile de afecțiuni digestive sau de gripă normală. Decizia în urma consultației ca să fie transportat la Balș sub diagnosticului digestiv a fost a coordonatorului medical din strada Eminescu unde este disceperatul Ambulanței – Ilfov. Noi, cei de la Sectorul 3, nu am făcut decât să asiguram transportul la Balș, acolo unde ei au hotărât să îl ducem pe pacient, fără suspiciunea de coronavirus”.

”La microstația Ambulanței București Sector 3, cei care au asigurat transportul la spital al bărbatului de 49 de ani venit din Italia, oamenii sunt foarte îngrijorați că s-ar fi putut contamina”, a spus ziarului un angajat al Ambulanței București.

E vorba de primul echipaj care a ajuns vineri seară, la ora 21, la domiciliul bărbatului.



”Pacientul vomita și avea febră. Nu tușea și nu avea dificultăți la respirație. Suspiciunea era de colită. Așa că oamenii nu aveau de ce să apeleze la costume pe care le luăm din Centrală dacă există suspiciune de coronavirus”, a povestit doctorul Victor Zota, șeful microstației Sectorului 3.

Zota este fostul director executiv al Agenției Naționale de Transplant.

”Pacientul a mers pe picioarele sale la ambulanță, contactul a fost doar cu asistenta și cu ambulanțierul, nu și cu șoferul. L-am dus la Balș, i s-au luat analize și, apoi, înțeleg că s-a întors la familie. Când sâmbătă pe la ora 17 cei de la Balș l-au depistat pozitiv, l-au dus acolo și ni s-a comunicat și nouă. Atunci am băgat-o pe asistentă la izolare, acasă, unde va sta 14 zile”.

Întrebat dacă ambulanțierul e într-un scurt concediu în Bulgaria, Zota s-a interesat și a confirmat: ”Da, este în Bulgaria, alături de mai mulți colegi, nu s-a putut întoarce în noaptea asta. El va veni mâine în țară, i se va recolta sânge, i se vor face și lui analize și va sta izolat timp de 14 zile”.

Zota a mai adăugat că ”echipamentele celor doi și ambulanța au fost nebulizate, mașina nu va fi folosită în această noapte”.



Citeşte şi:

LIVE UPDATE Coronavirus în România | Măsurile anunțate de autorități după ce numărul infectărilor a ajuns la 13

Primul caz de coronavirus în București. Un bărbat de 49 de ani care s-a întors din Italia dintr-o zonă neafectată a fost testat pozitiv

GSP.RO Năstase a spus adevărata poveste cu Elena Ceaușescu. Cand a iesit din sediul PCR, il astepta: „«Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino puțin!»”

HOROSCOP Horoscop 8 martie 2020. Scorpionii obțin beneficii de la această zi