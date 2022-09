Dianov a devenit cunoscut după publicarea fotografiei din subolurile uzinei metalurgice Azovstal care care îl înfățișa cu o structură metalică pe braț ca suport, după ce a suferit răni foarte grave în timpul luptelor. „Mișania” a devenit un simbol al indestructibilității și curajului soldaților ucraineni.

Soldatul a mai captat o dată atenția, după eliberarea din detenția rusă, pe 22 septembrie. Era un schelet viu, iar sora lui, Aliona Lavrușko, a explicat că Mihailo a slăbit 23 de kilograme, ajungând să aibă 63 de kilograme.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Left: Ukrainian marine Mykhailo Dianov inside the Azovstal steel plant during the siege of Mariupol in May.



Right: Dianov in a Kyiv hospital after his release from Russian captivity in late September.



? Olena Lavrushko/Dmytro ‘Orest’ Kozatskyi pic.twitter.com/C681jJPOxj