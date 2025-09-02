Eclipsa de Soare: ce este și de câte feluri este

Soarele, steaua centrală a Sistemului Solar, joacă un rol esențial în menținerea vieții pe Pământ, furnizând căldura și lumina indispensabile. Mișcarea Lunii în jurul Pământului și a planetei noastre în jurul Soarelui creează condițiile necesare apariției eclipselor solare și lunare. O eclipsă de Soare se produce doar în faza de Lună Nouă, adică atunci când Luna se interpune între Terra și Soare, blocând parțial sau total lumina solară pentru observatorii de pe Pământ, conform Planetary.org.

Fenomenul depinde de alinierea exactă a celor trei corpuri cerești și de distanțele dintre ele. Eclipsele solare se împart în patru categorii: parțiale, inelare, hibride și totale. În fiecare an, Pământul poate fi martorul a două până la cinci astfel de evenimente, fiecare dintre ele având propriile caracteristici și condiții de vizibilitate. Deși, cum spuneam, într-un an se pot avea loc între două și cinci asemenea evenimente, doar două dintre eclipse pot fi totale.

Dacă umbra Lunii nu ajunge la centrul Pământului, avem de-a face cu o eclipsă necentrată. Fiecare eclipsă de Soare poate fi observată doar din anumite regiuni ale globului, iar banda unde eclipsa totală de Soare este vizibilă nu depășește, de regulă, 200 de kilometri lățime, ceea ce face aceste fenomene relativ rare.

Cu toate că Luna este de aproape patru ori mai mică decât Soarele, datorită distanței față de Pământ de aproximativ 385.000 de kilometri, ambele corpuri cerești par să aibă dimensiuni similare pe cer. Tocmai această iluzie optică face posibile eclipsele totale.

Ce este o eclipsă parțială de Soare

Termenul de eclipsă parțială de Soare se referă la acest fenomen astronomic care are loc atunci când Luna nu reușește să acopere complet discul solar, din cauza aliniamentului imperfect al celor trei corpuri cerești. În aceste situații, o parte din Soare este vizibilă, iar gradul de acoperire diferă în funcție de poziția observatorului și de condițiile astronomice.

Eclipsă parțială de Soare pe 22 septembrie 2025 - Imagine grafică, în care este explicată formarea eclipselor de soare.

Câteodată, Luna acoperă cea mai mare parte a Soarelui, astfel că eclipsa parțială seamănă cu una totală. Dimensiunea zonei acoperite se numește magnitudinea eclipsei, aflăm de pe site-ul TimeandDate.com. Fenomenul poate fi urmărit, de regulă, dintr-o zonă extinsă a globului, mai ales în regiunile aflate în afara benzii de totalitate.

În peste 15 ani, românii au putut vedea șase eclipse parțiale de Soare dintr-un total de zece care s-au produs la nivel mondial în această perioadă. Cea mai recentă eclipsă solară parțială a avut loc pe 25 octombrie 2022 și a avut o durată diferită, în funcție de regiune. Spre exemplu, în nord-vestul României a durat două ore și 18 minute, în nord-est – două ore și 26 de minute, iar în București a durat două ore și 21 de minute.

Istoria eclipselor de Soare în România

Eclipsele parțiale de Soare sunt fenomene destul de frecvente, care pot fi observate la un interval de aproximativ 2-3 ani, din diverse zone ale țării. Așa cum aminteam anterior, ultima a avut loc la data de 25 octombrie 2022, iar în acest an, în afară de cea din luna martie, va mai avea loc una, în septembrie. În ultimii aproape douăzeci de ani, locuitorii României au avut ocazia să observe șase astfel de evenimente, însă doar unul a avut un grad semnificativ de acoperire.

La 4 ianuarie 2011, Soarele a fost acoperit în proporție de 76%, marcând cea mai spectaculoasă eclipsă parțială din această perioadă. Comparativ, eclipsa parțială din 20 martie 2015 a avut un grad de acoperire de doar 55%. În următoarele două decenii, pe teritoriul țării noastre vor putea fi urmărite șapte eclipse parțiale solare, iar una dintre ele se remarcă în mod deosebit. Este vorba despre cea care va avea loc la 1 iunie 2030, atunci când Soarele va fi acoperit în proporție de 83%. Astronomii spun că acesta va fi un eveniment ceresc mult mai spectaculos comparativ cu cele mai recente eclipse vizibile de la noi și va putea fi observată din București.

În schimb, pentru a asista la o eclipsă totală este nevoie să treacă și 80 de ani, astfel că, pe parcursul ultimului mileniu, doar 13 astfel de eclipse au fost vizibile din țara noastră, potrivit site-ului oficial al Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu. Locuitorii din sud care au trăit în a doua jumătate a secolului al XX-lea au avut șansa rară de a vedea două fenomene astronomice de acest gen. Pe 15 februarie 1961, a avut loc o eclipsă totală de Soare care a traversat sudul României, acoperind orașe precum București, Craiova, Ploiești, Constanța, Tulcea, Brăila, Tr. Măgurele și Sulina. Aceasta a fost vizibilă două minute și zece secunde.

După aproape patru decenii, mai exact pe 11 august 1999, țara noastră a fost punctul cu cea mai bună vizibilitate din Europa a eclipsei totale care a avut loc în acea zi de vară. Bucureștiul a fost singura capitală europeană aflată exact pe linia centrală a benzii de totalitate, apogeul fenomenului având loc la ora 11.07. Următoarea eclipsă totală de Soare vizibilă din România va avea loc la 3 septembrie 2081.

Când a avut loc ultima eclipsă parțială de Soare

Ultima eclipsă parțială de Soare a avut loc în ziua de 29 martie 2025 și a reprezentat cel de-al doilea astfel de eveniment solar al anului. Aceasta a putut fi observată de pe teritoriul a 85 de țări de pe tot globul, din nord-estul Americii de Nord, din Groenlanda, nord-vestul Africii și nord-vestul Asiei și Europa și inclusiv din România, notează EarthSky.org.

La noi a fost vizibilă doar în regiunea de nord-vest, acolo unde discul solar a fost acoperit într-o proporție infimă, de cel mult 1%. În schimb, eclipsa solară de la sfârșitul luii martie nu a fost vizibilă din zonele de sud, centrale și de est. Fenomenul se înscrie într-un șir periodic de eclipse de Soare care se repetă o dată la circa 177 de zile și 4 ore și care alternează între nodurile orbitei lunare. Totodată, această eclipsă solară a aparținut ciclului Saros 149, care revine la un interval de aproape 18 ani și 11 zile și cuprinde 71 de eclipse.

Din punct de vedere astrologic, acea eclipsă parțială de Soare a coincis cu faza de Lună Nouă în zodia Berbec, simbolizând încheierea unui ciclu și debutul unuia nou. Se spune că eclipsele aduc schimbări semnificative, evenimente predestinate și o mai mare claritate asupra direcției viitoare.

De unde va fi vizibilă eclipsa parțială de Soare din 22 septembrie 2025

Luna septembrie marchează începutul unei perioade pline de evenimente cerești spectaculoase, de la opoziția lui Saturn și câteva apropiate conjuncții planetare, până la o eclipsă totală de Lună spectaculoasă, cunoscută sub denumirea de „Lună sângerie”. Pe măsură ce zilele se scurtează înainte de echinocțiul de toamnă, observarea stelelor devine o activitate de seară extrem de plăcută pe măsură ce constelațiile răsar și apun odată cu schimbarea anotimpului.

Unul dintre aceste spectacole cerești care va avea loc în septembrie va fi o eclipsă parțială de Soare, a doua din acest an. Eclipsa solară va avea loc chiar în ziua echinocțiului de toamnă, pe 22 septembrie. Fenomenul nu va fi vizibil în emisfera nordică, iar în emisfera sudică va afecta doar câteva zone locuite. Astfel, eclipsa parțială de Soare va putea fi observată doar din Antarctica, din anumite regiune ale Noii Zeelande, Fiji și Tonga, precum și din Pacificul de Sud. În total, aproximativ 409.000 de persoane vor putea urmări a doua eclipsă solară din 2025, potrivit Timeanddate.com.

În Hobart, Tasmania, Australia, Soarele va fi acoperit doar 3%. Eclipsa va începe pe 21 septembrie, la ora 20.29 (ora României), va atinge faza maximă la ora 22.41 GMT – când Luna va acoperi aproape 80% din discul Soarelui deasupra îndepărtatului Pacific de Sud, la jumătatea distanței dintre Noua Zeelandă și Antarctica – și se va încheia pe 22 septembrie, în jurul orei 0.53 GMT.

În Marea Ross (Antarctica) și în sudul Noii Zeelande, Luna va acoperi până la 86% din Soare, iar în alte regiuni procentul de acoperire va fi mai redus. Pentru pasionații de astrologie din România și pentru alții care nu vor putea să vadă eclipsa parțială de Soare din 22 septembrie, aceasta va fi transmisă „live” online de organizații de profil din toată lume.

Ce efecte au eclipsele solare asupra noastră

Impactul eclipselor solare asupra oamenilor poate avea o serie de efecte și poate fi analizat din mai multe perspective, după cum urmează:

Efecte fizice și biologice. În timpul unei eclipse, blocarea luminii poate provoca o scădere temporară a temperaturii, afectând mediul și comportamentul animalelor și plantelor, potrivit NASA. De asemenea, lumina influențează secreția de melatonină, hormonul somnului, iar întunericul brusc în timpul unei eclipse poate afecta temporar ceasul biologic, ceea ce poate afecta ritmul circadian. Unele animale, în special păsările și insectele, pot deveni dezorientate, crezând că se apropie noaptea.

Efecte psihologice și emoționale. În trecut, eclipsele erau interpretate ca semne rele sau avertismente divine. Chiar și astăzi, unii oameni pot resimți anxietate sau o stare de neliniște în timpul unui astfel de fenomen. Alții percep eclipsa ca pe un moment de conexiune profundă cu universul, iar observarea acestui fenomen poate genera emoții puternice.

Influențe culturale și spirituale. În astrologie, eclipsele solare sunt considerate momente de schimbare, de transformare și de noi începuturi. Totodată, de-a lungul istoriei, eclipsele au fost asociate cu mituri și credințe populare, unele culturi considerându-le semne de rău augur, în timp ce altele le privesc ca pe oportunități de reflecție și reînnoire spirituală.

Vezi şi ce este eclipsa de Lună şi când au loc aceste fenomene!

