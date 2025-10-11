Accidentul s-a produs în jurul orei 3:15, pe strada Tudor Vianu, la intersecția cu bulevardul Ion I. C. Brătianu din Giurgiu. Polițistul de 24 de ani, aflat la volanul autospecialei cu semnalele acustice și luminoase activate, nu a respectat semnul „Stop”, fiind acroșat de motocicleta condusă de adolescent. Ambii circulau cu viteză.

Autospeciala se deplasa către o intervenție pentru a sprijini o altă patrulă solicitată la un caz de violență fizică. În urma impactului, motociclistul și pasagerul din mașina de poliție au fost răniți, însă tânărul de 17 ani a murit ulterior la spital. Testul de alcoolemie al polițistului a fost negativ.

Surse judiciare au precizat pentru Libertatea că adolescentul care a murit este Eduard Alexandru Albu, fiul din prima căsătorie al fostei prim-procuroare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, Nadin-Andreea Albu. Aceasta s-a pensionat pe 1 iunie 2023, printr-un decret semnat de fostul președinte Klaus Iohannis.

