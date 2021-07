În SUA, democrații susțin două propuneri din campania electorală a președintelui Joe Biden – ca toți copiii de 3 și 4 ani să aibă acces gratuit la grădiniță și absolvenții de liceu, la un colegiu comunitar (durează doi ani, e pentru cei din comunitatea locală). Au acceptat să le includă în proiectul de buget de 3.500 de miliarde de dolari. Din 2019 până în 2020, înscrierea la colegiile comunitare a scăzut cu aproximativ 10%, iar cei mai mulți care au renunțat au fost din comunitățile de culoare și latino-americane, potrivit The New York Times. Și înscrierea la grădinițe a scăzut cu aproape 25% în ultimul an.

Potrivit cercetărilor lui James J. Heckman, economist laureat al premiului Nobel și profesor la Universitatea din Chicago, învățarea timpurie gratuită ar putea duce la câștiguri mai mari, la un nivel mai ridicat de educație și un nivel mai scăzut de participare la infracțiuni. „Creați o scară către clasa de mijloc”, a spus acesta despre planurile de investiție în educație.

Spania. Numărul materiilor nepromovate nu mai e decisiv pentru repetarea anului școlar

În șapte regiuni ale țării, inclusiv Catalonia, profesorii se gândesc la nevoile și binele copiilor, nu doar la numărul materiilor nepromovate, înainte să-i lase repetenți. 41% dintre elevii spanioli se bucură de aceste măsuri din învățământul primar și secundar obligatoriu care s-au luat în condițiile pandemiei. Dar Guvernul și-a propus să impună această abordare educațională la nivel național: cadrele didactice să ia în considerare și alte aspecte când decid viitorul elevilor, pe lângă situația școlară.

În Madrid, regiunea care a criticat vehement această propunere, elevii au voie să treacă în următorul an chiar și când rămân repetenți la cinci materii. Sindicatele profesorilor dezaprobă planul Guvernului, în timp ce directorii și profesori care aplică metoda în școlile lor o consideră pozitivă. Ei precizează, totuși, că nu va rezolva eșecul școlar. Potrivit unui raport PISA, 29% dintre elevii din Spania au repetat cel puțin o clasă până la 15 ani, scrie El País, ceea ce costă țara cam 3 miliarde de euro pe an.



Sri Lanka. Ca să intre în școala online, elevii merg printr-o pădure cu elefanți și leoparzi

Într-un sat izolat din centrul țării, profesorii și cei 45 de elevi au acces la internet doar după ce ajung pe o stâncă. Drumul către învățătură include și o călătorie de trei kilometri printr-o pădure frecventată de elefanți și leoparzi, iar acest traseu îi îngrijorează pe părinți, majoritatea fermieri, care îi mai însoțesc pe cei mici.

Profesorii depun acest efort în pandemie ca să încarce lecțiile pentru copii, iar elevii, ca să le descarce, scrie Al Jazeera. Patru elevi împart un dispozitiv, căci n-au toți laptopuri și telefoane mobile. Într-un alt sat, la aproximativ 60 de kilometri distanță, școlarii se cațără într-o căsuță din vârful unui copac aflat pe munte. Numai la 30 de metri înălțime vine accesul la internet. Cele mai multe școli din Sri Lanka s-au închis în martie 2020 și s-ar putea redeschide, dacă va avea succes campania de vaccinare a profesorilor.

Germania. Dezbateri pe tema vaccinării obligatorii a profesorilor. Merkel e împotrivă

Un genetician și membru al Consiliului de Etică din Germania, care oferă recomandări Guvernului, a propus să li se impună vaccinarea anti-COVID profesorilor și personalului auxiliar din grădinițe și școli. Reacțiile negative au apărut îndată, inclusiv cancelarul Angela Merkel a fost împotrivă, conform Der Spiegel.

„Oricine intră într-un grup de persoane vulnerabile în urma liberei alegeri a profesiei are o responsabilitate specială legată de locul de muncă”, a declarat geneticianul Wolfram Henn.

Merkel însă a fost fermă: „Nu va exista nicio vaccinare obligatorie”, a precizat aceasta pentru presa germană. Un reprezentant al cadrelor didactice a respins, de asemenea, această măsură. „Nu avem nevoie acum de o discuție despre vaccinarea obligatorie a unei categorii profesionale care este în proporție covârșitoare vaccinată”.



Articolul integral, pe Școala 9.

foto: Pexels

PARTENERI - GSP.RO Momentul în care frumoasa Maria a fost cerută în căsătorie de antrenor, după ce a fost eliminată de la Jocurile Olimpice: „Te măriți cu mine? Te rog”

Playtech.ro Fiul Anamariei Prodan, mesaj BIZAR după ce Reghecampf a fost în Grecia cu altă femeie, nu cu amanta ”oficială”

Observatornews.ro „Bună, mama. Îmi lipsești atât de mult!”. Fiul bolnav al Biancăi, femeia găsită moartă într-un buncăr, o aşteaptă să se întoarcă acasă

Știrileprotv.ro Un bucureștean cu HIV eliberat din închisoare, cu grade de colonel tatuate pe umeri, a mușcat un polițist: ”Astea sunt grade?”. ”Am mâncat 10 ca voi în pușcărie!”

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE (Publicitate) Casa del Santos – Cel mai bun loc, pentru cele mai bune zile