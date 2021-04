Volumul mare de muncă din pandemie și lipsa de apreciere din partea guvernului și mass-mediei vor determina 1 din 3 profesori să renunțe la profesie în următorii cinci ani, arată un studiu făcut de Uniunea Națională a Educației. Cercetarea, scrie The Guardian, s-a desfășurat în școli din Anglia, Irlanda de Nord și Țara Galilor, iar 35% dintre cei 10.000 de participanți – profesori, directori și personal auxiliar – au spus că până în 2026 vor părăsi sistemul educațional.

Statele Unite. Salariile mici și teama de COVID îi țin pe absolvenții de facultate departe de învățământ

Tinerii care cu un an în urmă se pregăteau pentru o carieră în educație caută acum domenii în care își pot transfera abilitățile dezvoltate în facultate. Programele educaționale au avut, în ultimul an, mai puțini participanți, iar ONG-ul Teach for America, și care recrutează proaspăt absolvenți ca să predea în școli cu elevi vulnerabili, a constatat că anul acesta a scăzut numărul de aplicații, comparativ cu primele luni ale lui 2020, potrivit The New York Times. Dincolo de salariile mici – o problemă și înainte de pandemie –, profesorii își riscă în prezent sănătatea.

Argentina. Un sindicat cere întreruperea cursurilor cu prezență, după ce o profesoară a murit de COVID

O profesoară de engleză care preda în școli publice și private din regiunea Buenos Aires s-a infectat cu virusul și a murit la doar 26 de ani. După această pierdere, un sindicat al profesorilor a trimis un comunicat de presă în care spune că tânăra este victima orelor față în față, în condițiile în care cei mai mulți profesori încă nu s-au vaccinat. Organizația le-a solicitat autorităților să revină la orele online, arată Clarín, unul dintre cele mai citite ziare din Argentina. Cu o săptămână înainte își mai pierduse viața un profesor bolnav de COVID-19.



Spania. Trei eleve dintr-un sat din nord-vestul țării au convins UE să modifice un text despre refugiați și terorism

În timpul unei ore de economie, trei adolescente au accesat împreună cu profesorul lor site-ul Uniunii Europene (UE). La o secțiune, au dat peste niște rânduri care le-au dezamăgit: „pe lângă faptul că trebuie să se organizeze să-i primească pe refugiați, UE este și ținta mai multor atentate teroriste”. Adolescentele au hotărât să facă reclamații, scrie El País, și pe una dintre ele i-au trimis-o lui Emily O’Reilly, mediatoarea UE. Apoi, elevele au primit o veste bună: instituția și-a recunoscut greșeala.



Germania. O școală din Berlin va fi deschisă pentru elevi și sâmbăta

Pentru ca elevii să aibă șansa să umple golurile de învățare apărute în urma educației online, o școală din Berlin își va ține clasele deschise șase zile pe săptămână. Conducerea instituției a găsit finanțare și personal suplimentar pentru ziua de sâmbătă, potrivit Der Tagesspiegel. Deviza este: recuperați în loc să repetați anul. Clasele sunt pline în multe școli berlineze și depășesc deja numărul de elevi recomandat. Și alte școli din Germania caută soluții să-și sprijine elevii în procesul de recuperare a materiei.



Austria. Directorii sunt nemulțumiți de întoarcerea parțială la școală

Mai mulți directori de școli din Austria au vorbit cu presa despre întoarcerea parțială a elevilor la ore. Cei din anii terminali au revenit la cursurile cu prezență săptămâna asta, iar restul vor continua online. Directorul unei școli din Viena consideră că „această combinație este cea mai mare prostie”, scrie Wiener Zeitung. Se îndoiește că profesorii vor reuși să pregătească acasă resursele pentru cursurile online și cu prezență și că vor trece cu ușurință de la o formă de predare la alta. Ministerul Educației din Austria a declarat că ar fi fezabil.

Citește mai multe, pe Școala 9.

