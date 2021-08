Aerul cald care a cuprins insula înghețată, teritoriu autonom, parte a Danemarcei, a alimentat un episod de ploaie abundentă, Potrivit măsurătorilor, șapte miliarde de tone de apă au căzut peste calota de gheață.

A fost cea mai abundentă ploaie pe calota glaciară de când se fac astfel de înregistrări, din 1950, conform Centrului Național pentru date privind gheața și zăpada din SUA.

Cantitatea de masă de gheață pierdută duminică a fost de șapte ori mai mare decât media zilnică pentru această perioadă a anului.

The science tech up at Summit did make direct observations of rain on August 14. I can give you more details! 📷: Alicia Bradley, NSF. 6am, rain observed. pic.twitter.com/hGnFvRm0yT — Zoe Courville (@ZoeCourville) August 19, 2021

Cercetătorul Ted Scambos a explicat că acestea sunt dovezi clare că Groenlanda se încălzește cu rapiditate.

Ce vedem acum nu este doar un deceniu ceva mai cald. Este ceva fără precedent. Ted Scambos, Centrul Național pentru date privind gheața și zăpada, SUA:

Stația meteorologică la care au fost înregistrate datele se află în cel mai înalt punct al calotei glaciare din Groenlanda. Acolo, cercetătorii observă vremea în Arctica și schimbările prin care trece gheața.

Stația studiază și documentează schimbări extreme la nivelul zonei din 1989.

Jennifer Mercer, ofițer de programe pentru Biroul de Programe Polare de la Fundația Națională pentru Științe, care participă la misiune, spune că din cauza ploii abundente, operațiunile la stație vor trebui să se schimbe: ”Trebuie să luăm în calcul evenimente meteo cu care nu ne-am mai confruntat până acum”.

Evenimente meteo precum topirea gheții, vânt puternic și ploaia, în ultimii zece ani, s-au petrecut în afara spectrului considerat normal.

With all the interest in this weekend's rain event up at @NSF Summit Station (first observed rain at the location), I want to give a shout out to phenomonal science tech, Alicia Bradley, who made 12 hours of weather observations, in the rain! Photo: Alicia. Rain Dimples on Snow. pic.twitter.com/1BsSTQIk9s — Zoe Courville (@ZoeCourville) August 20, 2021

În situația în care schimbările climatice provocate de activitatea umană încălzesc planeta, gheața se topește cu rapiditate.

Și alte evenimente neobișnuite au devenit mai frecvente, a declarat Jennifer Mercer.

Acum doi ani, un urs polar a ajuns la stația Summit, lucru neobișnuit, deoarece urșii polari trăiesc în regiunile de coastă, unde pot găsi cu ușurință hrană.

Ursul străbătuse câteva sute de kilometri spre interior, deasupra stratului de gheață.

În ultimii cinci ani, Mercer a declarat că trei urși polari au fost zăriți în vârful stratului de gheață din Groenlanda.

Un raport recent al ONU a anunțat „cod roșu pentru omenire” și a calculat că arderea combustibililor fosili a provocat topirea Groenlandei din ultimele două decenii.

Un articol științific publicat recent în jurnalul Cryosphere a arătat că planeta a pierdut 28 de trilioane de tone de gheață de la mijlocul anilor 1990 și până astăzi, o mare parte din acestea fiind din zona Arcticii, inclusiv Groenlanda.

În iulie, calota glaciară din Groenlanda a trecut prin cel mai dur episod de topire, pierzând peste 8,5 miliarde de tone de masă glaciară într-o singură zi, suficient să ridice nivelul mării în Florida cu cinci centimetri.

