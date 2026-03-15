Misterul elefanților dispăruți din Angola

Potrivit CNN, biologul și exploratorul Steve Boyes a petrecut ani întregi explorând zonele muntoase izolate din Angola, în căutarea unei populații de elefanți despre care localnicii spuneau că trăiește ascunsă în sălbăticie.

Regiunea este extrem de greu de explorat. Războiul civil care a durat 27 de ani și terenul accidentat au făcut ca multe zone să rămână aproape neatinse de oameni.

„Locul dădea o atmosferă stranie. Pur și simplu nu era nimic, niciun om”, a spus Boyes. „Găseam urme și alergam după ele cât de departe puteam, apoi… nimic.”

Pentru a găsi animalele, Boyes și echipa sa au instalat aproximativ 180 de camere-capcană, senzori de mișcare și dispozitive acustice și au survolat zona cu elicopterul, dar ani la rând nu au găsit nimic.

Momentul în care misterul a fost confirmat

După șapte ani de cercetări, o cameră video a surprins în cele din urmă imaginea unei femele de elefant în mijlocul nopții, iar descoperirea a dus la o nouă expediție în anul 2024.

Într-o dimineață, echipa de urmăritori KhoiSan care îl însoțea pe Boyes a găsit urme proaspete și, după două ore de mers, exploratorul s-a trezit față în față cu un elefant uriaș. Animalul ar avea aproximativ 3,6 metri înălțime și ar putea fi unul dintre cei mai mari elefanți aflați în viață.

O populație de elefanți complet diferită

Analizele ADN realizate ulterior au arătat că acești elefanți ar putea forma o populație genetică distinctă, diferită de celelalte cunoscute în Africa. Potrivit lui Boyes, linia genetică a acestor animale „nu apare nicăieri altundeva pe continent” deoarece elefanții ar fi trăit izolați în acea regiune timp de foarte multă vreme.

„Am descoperit că o turmă de reproducere avea cinci pui și am putut preleva probe din fiecare dintre acele excremente pentru a înțelege cine sunt tații”, a spus Boyes pentru CNN.

Expedițiile lui Boyes au contribuit și la protejarea zonei Lisima lya Mwono, de unde izvorăște râul Okavango. În ianuarie 2026, regiunea a fost declarată zonă umedă de importanță internațională, în cadrul Convenției Ramsar.

Cercetătorii spun că descoperirea elefanților ar putea ajuta la transformarea acestei regiuni într-una dintre cele mai mari zone naturale protejate din lume.