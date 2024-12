„Rusia a reuşit să destabilizeze Georgia, din păcate. Am discutat astăzi la telefon cu Salome Zurabişvili, preşedinta Georgiei, şi am convenit să ducem, împreună, alături de Republica Moldova, lupta cu propaganda rusă. Nu-l putem lăsa pe Putin să ne întoarcă din drumul nostru spre Occident”, spune Elena Lasconi într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Noi, în România, ştim foarte bine ce beneficiu ne-a adus aderarea la UE, cât de uşor călătorim acum, cum ne-a crescut nivelul de trai. Georgienii sunt de zile întregi în stradă pentru aceste drepturi. Sunt bătuţi, sunt reprimaţi de un regim care i-a păcălit că le aduce pacea şi prosperitatea şi a venit cu practicile ruseşti”, a subliniat candidata USR la Cotroceni.

„Îi mulţumesc doamnei preşedinte pentru că şi-a arătat fără niciun strop de echivoc susţinerea faţă de mine, pentru cuvintele calde pe care mi le-a adresat în convorbirea telefonică. Domnia sa mi-a mai confirmat încă o dată că ceea ce vedem în aceste zile în România este exact scenariul pe care oamenii lui Putin l-au pus în practică în Georgia”, a mai scris Lasconi.

Potrivit preşedintei USR, „mulţi dintre noi au crezut că libertatea pe care am câştigat-o cu sânge în 1989 este un drept garantat în fiecare zi iar realitatea acestor zile ne arată foarte clar că democraţia trebuie protejată în fiecare zi”.

„Nu voi lăsa România în ghearele lui Putin! Am nevoie de voi toţi alături de mine! Împreună suntem puternici şi nu vom lăsa democraţia din România să se stingă!”, subliniază Lasconi.

Salome Zurabișvili, care în ultimele zile a avertizat în privinţa unei interferenţe ruse şi în alegerile din România, i-a transmis Elenei Lasconi „cele mai bune urări”, răspunzându-i astfel la un comentariu în care candidata USR îi mulţumea pentru solidaritate.

