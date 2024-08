„Și în USR există oameni competenți, dar voi fi președintele care va lua decizii bune pentru România și pentru dezvoltarea României. Omul pe care îl apreciez enorm și de la care am și învățat multe este domnul Bolojan. Eu cred că în funcția de prim-ministru ar trebui să fie un om cu multă experiență în administrație și nu cunosc pe altcineva care să aibă mai multă experiență în administrație decât domnul Bolojan”, a spus Lasconi.

„Și dacă domnul Bolojan nu ar fi fost în vreun partid, tot pe el l-aș fi propus. Avem nevoie de profesioniști și mi-aș dori ca acest domn să fie prim-ministru”, a adăugat președinta USR.

Ea a susținut că președintele PNL, Nicolae Ciucă, va accepta să semneze o înțelegere cu USR pentru susținerea lui Lasconi în turul doi la președinție, dacă Lasconi va trece de primul tur al alegerilor, iar Nicolae Ciucă nu.

„Sunt sigură că domnul Ciucă ar semna. Domnul Ciucă e mult mai jos în sondaje. Sunt deschisă dialogului cu forțele de dreapta, inclusiv PNL, pentru binele României. Suntem foarte rău și cred că în 2025 o să zicem Bine ai venit 2008 sau 2007. Nu știu dacă își dorește careva să guverneze anul viitor. Va fi un an foarte complicat, după toate creșterile de taxe, toate scumpirile”, a punctat Lasconi care a mai precizat că USR ar trebui să guverneze alături de PNL.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a spus la scurt timp, în emisiunea „În opoziție cu Denise Rifai”, că nu îi va oferi Elenei Lasconi funcția de premier dacă el va ajunge șeful statului, potrivit stiripesurse.ro.

„Doamna Lasconi este pe val pentru că este new entry. Și eu am fost în poziția dumneaei și am încercat să demonstrez că un militar poate activa în politică. Să știți că un militar este limitat ca activitate, asta nu înseamnă. Să știți că nu a ezitat să lovească prin ricoșeu. Ea foloșește faptul că, la un moment dat, noi am fi dorit să-l nominalizăm pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. Dumnealui nu a dorit, din motive personale. Este un mesaj pe care doamna îl face dintr-o anumită disperare. Eu, ca lider de partid, nu aș fi putut să vorbesc despre un premier care nu este din interiorul PNL. Asta arată un fel de disperare!”, a afirmat Ciucă.

Al doilea om în stat a adăugat că „dacă dumnealor așteaptă să îi invităm noi, se înșală”. „Nu suntem în disperare de cauză. Avem și forța, avem și motivarea, avem și instrumentele necesare să ne ducem crucea până la capăt”, a conchis liderul Ciucă.

Alegerile prezidențiale, în noiembrie și decembrie

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, liderii PSD și PNL, au decis pe 4 iulie ca primul tur al prezidențialelor să fie pe 24 noiembrie, al doilea tur pe 8 decembrie, iar alegerile parlamentare să fie 1 decembrie. Calendarul alegerilor prezidențiale a fost decis pe 28 august, în ședința de Guvern.

Până în acest moment, cei care au anunțat că vor candida la președinția României sunt Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și George Simion. Mircea Geoană a spus că nu poate face un anunț cât timp este adjunctul NATO.

