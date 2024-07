„Eu am avut o atitudine cât se poate de normală şi decentă şi voi avea şi de aici înainte. Am sunat-o pe doamna Lasconi imediat după ce a câştigat funcţia de preşedinte al USR, am felicitat-o şi ceea ce îmi spuneţi acum nu este nimic altceva, din perspectiva mea, decât o invitaţie la dialog. Ca atare, voi discuta şi voi avea un dialog cu toată lumea”, a spus Nicolae Ciucă, după ședința Biroului Politic Național al PNL, citat de news.ro.

Cu referire la posibilitatea susţinerii Elenei Lasconi la alegerile prezidenţiale de către PNL, Ciucă nu a negat: „Să ne aşezăm şi vedem unde duc discuţiile”.

Precizările președintelui PNL au venit după ce Elena Lasconi, noul președinte al USR, a declarat luni, 1 iulie, că „pe Nicolae Ciucă nu mai poţi să îl dezlipeşti din poză de Marcel Ciolacu” și a susținut că „în momentul de faţă, singura opţiune liberală din România este USR”.

Totuși, Nicolae Ciucă a anunțat recent că PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale, lucru cerut de toţi preşedinţii de filială. Mai mult, la începutul lunii iunie, președintele Senatului a spus chiar că urmează să anunțe dacă va candida sau nu, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. Primele informații despre faptul că PNL va da propriul candidat, mai precis Nicolae Ciucă, au apărut însă din toamna anului trecut, la Sinaia.

Premierul PSD Marcel Ciolacu și vicepremierul PNL Cătălin Predoiu au purtat luni, 1 iulie, primele runde de discuții cu Opoziția pentru stabilirea datelor alegerilor prezidențiale, după ce negocierile dintre PSD și PNL au eșuat. Primii au fost cei de la USR, urmaţi de AUR, UDMR, SOS România, grupul minorităţilor naţionale şi PUSL. Marți, 2 iulie, au fost chemați REPER și Forța Dreptei.

