Competiția WorldSkills va avea loc în perioada 22-27 septembrie, la Shanghai, și va reuni aproximativ 1.400 de concurenți din 73 de țări și regiuni, care vor concura la 64 de discipline.

Adrian Leață, singurul reprezentant al României la calificarea Sudor

Directoarea Liceului Tehnologic Dimitrie Filipescu, Lucica Stănculeanu, spune că selecția lui Adrian este rezultatul pregătirii constante și al implicării școlii în competițiile de profil.

„A fost o selecție la nivelul școlii, cu elevi din mai mulți ani și el (Adrian – n.r.) a reușit să facă față cu bine probelor impuse de această competiție internațională”, a precizat Lucica Stănculeanu.

Directaorea liceului din Buzău subliniază că elevul beneficiază de pregătire practică și lingvistică din partea unor companii partenere și amintește că meseria de sudor rămâne una dintre cele mai căutate pe piața muncii.

„Este o dovadă a pregătirii de calitate a elevilor noștri, pentru că, după finalizare, sunt selectați și angajați. Meseria a fost, este și va rămâne brățară de aur, pentru că tot ceea ce face parte din existența noastră reprezintă, de fapt, servicii pe care noi le oferim”, a adăugat directoarea liceului.

Cum se pregătește elevul din Buzău pentru competiția mondială

Adrian Marian Leață are 18 ani și este în clasa a XI-a seral. El spune că participarea la WorldSkills reprezintă cea mai mare oportunitate din cariera sa de până acum și că se antrenează zilnic pentru probele complexe de sudură.

„Pentru mine înseamnă foarte mult că fac parte din această delegație, este o oportunitate foarte mare și îmi place această meserie. Este o competiție foarte dificilă, concurez cu participanți din mai multe țări, sunt diferite proceduri de sudură, Mig/Mag, argon, Tig, electrod învelit, prin toate acestea trebuie să formezi o piesă”, a spus tânărul de 18 ani.

Acesta dedică între patru și cinci ore zilnic perfecționării tehnicii TIG, una dintre procedurile pe care le va folosi în competiția din China.

„Acum îmi perfecționez tehnica în Tig, aloc în jur de 4-5 ore pe zi, în fiecare săptămână”.

În cadrul competiției, concurenții vor primi o fișă tehnologică pe baza căreia vor trebui să execute și să asambleze o piesă metalică complexă, respectând standardele internaționale de sudare.

„Pregătirile le-am început în urmă cu 4-5 luni, iar competiția se desfășoară în septembrie, este un timp scurt”, a mai precizat elevul.

Pasiunea pentru sudură a început în copilărie

Adrian povestește că pasiunea pentru această meserie s-a născut în copilărie, urmărindu-și tatăl lucrând cu aparatul de sudură în curtea casei.

„La aparatul de sudură am ajuns privindu-l pe tatăl meu. L-am văzut în curte, suda ceva, mi-a plăcut. I-am spus «lasă-mă și pe mine să fac și eu». M-a lăsat și mi-a plăcut, eram mic, 7-8 ani. Apoi a trecut timpul, am găsit în acest liceu profilul și am continuat”, a povestit băiatul.

În prezent, elevul se pregătește într-un atelier specializat și urmează inclusiv cursuri de limba engleză pentru a înțelege terminologia tehnică folosită în competiție.

„Acum fac practică într-un atelier unde am toate materialele și aparatul de sudură, iar instructorii mei mă coordonează. Urmez și un curs de limba engleză, pentru că voi primi instrucțiuni în limba engleză, sunt denumiri tehnice pe care trebuie să le cunosc foarte bine așa încât să pot merge mai departe cu procedeul de sudură”, a precizat elevul liceului tehnologic.

Visul lui Adrian: să rămână în România și să își deschidă propria firmă

Tânărul spune că își dorește să își construiască viitorul în această profesie și, pe termen lung, să devină antreprenor.

„În viitor mă văd tot în această meserie, doresc să rămân în România, dacă voi găsi o oportunitate bună, dacă nu, aș dori să plec. Mi-aș dori să pot să deschid o firmă”.

Adrian este convins că succesul într-o meserie vine din pasiune și perseverență.

„Dacă stăpânești o meserie foarte bine, poți să ajungi departe, dar trebuie să-ți placă. Toată lumea te caută. Dacă știi o meserie și o știi bine, toată lumea o să te caute în continuare. Sper să mă întorc cu rezultate bune”, a spus elevul.

Directoarea liceului consideră că participarea lui Adrian la WorldSkills este un moment important atât pentru școală, cât și pentru România.

„România, anul acesta, are în vedere participarea la 10-12 calificări separate, iar pentru Sudor este prima dată când țara noastră este reprezentată de un candidat, elev la Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu, așadar este și o mândrie, dar este și o mare răspundere”, a spus directoarea Liceului Tehnologic Dimitrie Filipescu, Lucica Stănculeanu.

Competiția WorldSkills Shanghai 2026 este organizată o dată la doi ani și reprezintă cea mai importantă întrecere internațională dedicată tinerilor profesioniști. La ediția din acest an sunt așteptați aproximativ 1.400 de concurenți din 73 de țări și regiuni, care vor concura în 64 de discipline, inclusiv șapte ocupații emergente.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE