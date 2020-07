Elevul a atras atenția comisiei prin faptul că a cerut de mai multe ori să meargă la toaletă, până când s-a întors șchiopătând și cu șiretul desfăcut la un pantof.

Unul dintre profesorii supraveghetori a povestit incidentul în presa locală.

”Elevul a ieșit șchiopătând din sală. Imediat asistenții de pe hol l-au întrebat dacă totul este în regulă și dacă are nevoie de ajutor. Acesta a spus că nu are nicio problemă de sănătate. Astfel, colegii mei i-au cerut să se descalțe. Nu aveau voie să-l atingă și astfel i-au chemat pe polițiști. Ca o chestiune amuzantă, și polițiștii au spus că nici ei nu au voie să îl percheziționeze, ci doar să asigure ordinea în cazul în care elevul ar fi devenit agresiv. Dar nu a fost cazul. Elevul s-a descălțat și astfel am descoperit că avea iphone-ul ascuns în pantof”, a precizat profesorul.