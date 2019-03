Arestările au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute iar cele trei fete și-au petrecut weekendul după gratii. Ele sunt acuzate că au desenat cu pixul pe chipul președintelui Pierre Nkurunziza din manualele școlare, relatează CNN, după un anunț al Human Rights Watch.

„Este ridicol că ne aflăm în situația în care trebuie să avem o asemenea discuție. Este vorba despre niște eleve care au fost arestate” a spus Lewis Mudge, de la Human Rights Watch, argumentând că nu se poate stabili vinovăția elevelor întrucât este greu de determinat cine a comis fapta în condițiile în care manualele sunt folosite de mai multe generații de elevi

Nu este prima dată când copiii au fost arestați pentru astfel de „ofense” aduse președintelui. În 2016, agenții Serviciului Național de Informații din Burundi au arestat opt copii pentru că l-ar fi insultat pe președinte, scriind mesaje precum „Pleacă” sau „NU unui al treilea mandat”, pe o fotografie a liderului țării din manualele lor. De asemenea, sute de elevi au fost exmatriculați pentru că ar fi mâzgălit chipul președintelui.

Nkurunziza a fost reales în 2015 pentru un al treilea mandat, în ciuda protestelor masive. Curtea Constituțională a decis însă că președintele putea candida pentru un al treilea mandat întrucât a fost ales de Parlament, nu de popor, la primul mandat.

4/5 This is not the first time children are targeted with political repression in Burundi. In 2016 authorities also arrested schoolchildren for doodling on images of Nkurunziza.https://t.co/uUQKVElFcK pic.twitter.com/D0uGNTC7KV

— Lewis Mudge (@LewisMudge) March 20, 2019