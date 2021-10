Elevi din sectorul 5 au primit broșuri despre siguranța în școală, cu Piedone desenat pe copertă, cu tatuaj și pe trotinetă

Copiii care învață în școlile din sectorul 5 s-au întors acasă, în primele zile din anul școlar, cu o broșură de la Primăria Sectorului 5 în ghiozdan.

Intitulată „Sfaturi de siguranță pentru școală de la Piedone”, aceasta îl afișează pe primar chiar pe copertă, desenat de caricaturistul Viorel Baciu.

Piedone e îmbrăcat în pantaloni scurți și maiou, iar brațul îi este dezvelit pentru a se vedea tatuajul cu Primăria Sector 5. El merge pe o trotinetă.

La interior, desenele înfățișează copii alături de sfaturi precum

„Nu urca cu străini în lift”

„Nu adăuga prieteni necunoscuți în contul tău de Facebook”

„Nu accepta niciodată cadouri sau bomboane de la un necunoscut”

„Nu transmite mesaje false la 112, pentru că vei primi amendă”

Broșura nu are vreun detaliu despre imprimerie ori tiraj.

„Sfaturile le-am legat de Piedone și așa umblă toată vara prin parcuri”

Pentru lămuriri, Libertatea i-a contactat pe caricaturistul Viorel Baciu și pe primarul Piedone.

Artistul Viorel Baciu spune că Administraţia Sectorului 5 i-a solicitat un desen care să ilustreze tema pliantului – sfaturi pentru siguranţa elevilor – iar el însuşi, iar nu altcineva a ales imaginea care i s-a părut cea mai adecvată: o caricatură jucăuşă cu primarul Cristian Popescu-Piedone călare pe o trotinetă mecanică.

„Eu am făcut aşa, ca o copertă. Nu pot să desenez sectorul 5, aşa că am ales ceva reprezentativ. Nu mi-a spus nimeni: «Fă-l pe Piedone!». L-am făcut eu. Eu l-am făcut! Îţi dai seama că, indiferent la ce sector aş fi fost, la fel aş fi făcut. Deci, eu am făcut desenele alea cu sfaturi pentru cei mici şi le-am legat de Piedone, că, şi aşa, umblă toată vara prin parcuri“, a explicat caricaturistul gălăţean Viorel Baciu pentru Libertatea.

Acesta a subliniat că nu a primit niciun ban pentru opera sa, întrucât scopul său a fost, de la bun început, ca produsul său artistic să ajungă degrabă la copiii din sectorul 5. „L-am dat ca donaţie. Le-am spus: «Făceţi-vă treaba, daţi drumul la tipărire!». N-am făcut niciun contract. Pe mine mă interesează să ajungă la copii“.

Primăria Sectorului 5 nu a înregistrat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice nicio cheltuială cu privire la tipărirea unor pliante. Primarul Cristian Popescu-Piedone nu a putut fi contactat pentru a spune cât a costat campania de informare a elevilor din sector.

Desene asemănătoare și în sectorul 4

Viorel Baciu a făcut caricaturi și pentru gardurile din sectorul vecin, 4, cel în care Piedone a fost edil între 2008 și 2017.

De exemplu, în apropierea Pieței Sudului, gardul Școlii Gimnaziale nr. 190 adună desene asemănătoare.

Caricaturile îmbină sfaturi pentru micuți cu mesaje patriotice, precum „Pentru că, sub mândru soare, supărarea-i trecătoare”, înfățișând un copil ce flutură steagul României cu mâna dreaptă la piept.



În apropiere, întreg gardul care străjuiește Parcul Natural Văcărești de-a lungul Căii Văcărești conține tot caricaturi semnate de artist.

