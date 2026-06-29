Ajunși în stațiunea Izvoare din Maramureș, copiii și profesorii însoțitori au avut parte de un șoc uriaș în momentul în care au văzut unitatea de cazare rezervată: imobilul se află, de fapt, în plin proces de construcție și era complet impropriu locuirii, relatează News.ro.

În urma acestei situații revoltătoare, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a declanșat o anchetă de amploare.

Din primele verificări efectuate de oamenii legii, administratorul locației respective a prezentat o ofertă extrem de atractivă pentru servicii turistice, a cărei valoare totală depășea suma de 92.000 de lei. Părinții copiilor, convinși că le asigură acestora condiții excelente de vacanță, au achitat în avans o sumă substanțială, care se ridică la aproape 60.000 de lei.

Reprezentanții Poliției Maramureș au confirmat că facilitățile și condițiile logistice promovate în oferta inițială nu corespundeau sub nicio formă cu realitatea din teren, clădirea fiind un șantier în execuție, lipsit de minimele măsuri de siguranță sau autorizații de funcționare.

Din acest motiv, pe numele administratorului de rea-credință a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, cercetările fiind continuate de polițiștii din Baia Mare pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.

Pentru ca minorii și cadrele didactice să nu rămână sub cerul liber la sute de kilometri distanță de casă, autoritățile județene din Maramureș au fost obligate să intervină în regim de urgență.

Grupul din Botoșani a fost găzduit temporar pentru prima noapte într-o locație administrată de structurile de tabere din județ, fiind ulterior transferat într-o altă unitate hotelieră care îndeplinește toate standardele legale.

Asociațiile de consumatori avertizează din nou părinții și școlile să verifice riguros recenziile și acreditările oficiale ale pensiunilor înainte de a trimite sume mari de bani pentru vacanțele celor mici.

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