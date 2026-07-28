Incidentul este anchetat de autoritățile franceze, iar părinții copiilor cer lămuriri și, dacă se va dovedi că nu au fost respectate măsurile de siguranță, despăgubiri din partea firmei de transport.

Autocarul ar fi fost spart în timpul unei opriri la Nisa

Potrivit informațiilor publicate de PresaSM, furtul s-ar fi produs sâmbătă, în jurul orei 21:00.

Autocarul ar fi fost parcat în apropierea unei foste fabrici abandonate din Nisa, iar șoferii ar fi părăsit vehiculul pentru o perioadă, potrivit publicației locale. Părinții și însoțitorii susțin că autocarul nu ar fi trebuit lăsat nesupravegheat.

În același timp, Știrile Pro TV relatează că, potrivit agenției de turism, autocarul era parcat în apropierea unui hotel în timp ce elevii și profesorii vizitau orașul.

Circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite de ancheta autorităților franceze.

Elevii au rămas fără acte, bani și telefoane

Potrivit PresaSM, înainte de incident, elevii ar fi fost rugați să își depoziteze ghiozdanele și bagajele de mână în partea superioară a autocarului, nu în cala de bagaje.

Unii părinți susțin că motivul invocat ar fi fost acela că șoferii nu doreau să deschidă zilnic cala pentru ca elevii să își poată lua hainele și obiectele personale necesare pe parcursul drumului.

Profitând de lipsa supravegherii, persoane necunoscute ar fi forțat ușa autocarului și au furat ghiozdanele copiilor.

În bagaje se aflau: documente de identitate; bani; telefoane mobile și alte bunuri personale.

După descoperirea furtului, elevii și profesorii însoțitori au mers la o secție de poliție din Franța, unde au petrecut mai multe ore pentru întocmirea documentelor necesare și pentru a da declarații.

Între timp, autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru identificarea autorilor și recuperarea bunurilor furate.

Excursia a fost organizată de un profesor

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, tabăra a fost organizată de un profesor al unui colegiu din municipiu.

Elevii au plecat din România joi, au ajuns sâmbătă dimineață la Nisa și au avut întreaga zi la dispoziție pentru a vizita orașul.

Seara, la întoarcerea la autocar, au aflat de la șoferi că acesta fusese spart și că mai multe bagaje dispăruseră.

Unul dintre profesorii însoțitori a precizat că, în ciuda incidentului, grupul și-a continuat deplasarea către destinația finală, în regiunea istorică Burgundia, unde se află comunitatea Taizé.

Contactați de Știrile Pro TV, reprezentanții agenției de turism au transmis că vor face tot posibilul pentru a-i despăgubi pe elevii afectați de furt.

Consulul onorific al României la Nisa a atras atenția că turiștii trebuie să fie mult mai atenți la bunurile personale și să evite să lase obiecte de valoare în autovehicule.