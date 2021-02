Elevii din Poșta Câlnău au găsit lacătul pe poarta școlii, deși comuna buzoiană este în scenariul verde. Explicațiile autorităților

Zeci de elevi, mulți însoțiți de părinți, s-au prezentat luni, 8 februarie, la Școala Gimnazială Constantin Ivănescu din comuna cu 2.400 de suflete. Unitatea de învățământ ar fi trebuit să fie deschisă, pentru că Poșta Câlnău este în scenariu verde, cu o incidenţă sub un caz la mia de locuitori.

Numai că pe poarta școlii era pus lacătul. Părinții adunați în fața școlii susțineau că nu au fost anunțați despre decizia primăriei de a ține școala închisă, alții spuneau că au primit un mesaj în acest sens, însă târziu, abia de dimineață.

Captură: Știri de Buzău

Părinții: „Își bat joc”

„Dacă guvernul a dat voie să se deschidă școala, de ce la noi nu s-a deschis? Nu se poate așa ceva!”, „Copilul meu este în mașină. Nu am știut nimic, trebuia să fie poarta deschisă și acum îl țin pe cel mic în mașină. Își bat joc de copiii acestei comune”, „S-a trezit cea mică, am îmbrăcat-o și după aceea am văzut mesajul că nu se învață. În sfârșit, s-au deschis școlile, iar noi stăm acasă”, au declarat părinții revoltați.

Părinții revoltați, în fața școlii. Foto: Știri de Buzău.

Primar: „Nu avem aviz pentru funcționare”



„Din păcate, nu avem autorizație de funcționare pentru clădirea școlii după modernizare. Inspectoratul de Stat în Construcții nu ne-a dat avizul pentru că mai avem de plătit o taxă de 16.000 de lei. Bani pe care nu-i avem momentan pentru că nu ne-a venit bugetul”, a explicat primarul din Poșta Câlnău, Sorin Munteanu.

Edilul spune că le-ar fi cerut directoarelor şcolii să anunţe copiii şi părinţii că nu trebuie să vină luni la cursuri, lucru pe care conducerea şcolii nu l-a făcut: „Eu le-am spus că nu putem desfășura orele fizic. Inspectorul Școlar a insistat că putem. Am informat conducerea școlii de această problemă, cu câteva zile în urmă. Am dat și soluția. Mutarea temporară a elevilor la celelalte școli din comună. Dar nu s-a ținut cont de ea! La ora 7:30, conducerea a postat că orele se fac online”.

Primarul spune că lipsa certificatului de recepție finală l-a determinat să ia această decizie. Inspectoratul de Stat în Construcții a făcut control în noiembrie 2020 și a descoperit că, după renovare, unitatea a funcționat fără recepție circa trei săptămâni, până a intrat în sistem online. A și fost aplicată o sancțiune.

Așa că edilul a decis să închidă școala până va face rost de bani pentru toate avizele de funcționare.

Șeful Inspectoratului Școlar: „Mi se pare ciudat”

„Nu prea înțeleg cum vine asta: în septembrie, la începutul anului școlar, s-a putut învăța în noul corp de clădire modernizat, iar acum nu se mai poate? Mi se pare ciudat”, a reacționat Ionel Meiroșu, șeful Inspectoratului Școlar Județean Buzău.

„Copiii au mers luni în sistem online, urmând ca marți să stabilim și să organizăm modul de desfășurare a cursurilor de la această școală”, a mai declarat Meiroșu.

Cei 300 de copii ar urma să fie relocați școlilor din celelalte sate ale comunei, unde vor ajunge cu microbuzul școlar.

Potrivit ziarului local Șansa News, între conducerea primăriei și IȘJ există un conflict, după ce primarul n-a fost de acord cu decizia inspectoratului de a schimba vechea conducere a școlii.

Foto: scoalacivanescu.wordpress.com

