Prefectul județului Dâmbovița, Marian Tănase, a atras primul atenția asupra fenomenului.

„Nu avem niciodată un control pe pachetele care vin din exterior şi intră în şcoală. Adică noi nu ştim niciodată ce primeşte copilul prin acel colet. Pot intra cu lucruri interzise.”

În București, adolescenții recunosc că fenomenul este răspândit și că, de obicei, comenzile sunt pentru mâncare.

„Se fac comenzi la şcoală de mâncare, în general, că noi stăm aici până la ora 3 şi ni se face foame”, spune un licean.

Un altul adaugă: „Nu ne lasă să ieşim mereu şi avem nevoie de bilet de voie, de aia toată lumea comandă.”

În timp ce unii directori tolerează livrările de alimente, alții interzic complet coletele.

„Cu mâncarea suntem de acord, cu condiţia ca livratorii să nu intre în şcoală, să se ducă copiii să-şi ia de la poarta şcolii pachetele.”, spune Andreia Bodea, directorul Colegiului Naţional „I. L. Caragiale”.

În schimb, la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, regulile sunt mult mai stricte.

Directorul Ionela Neagoe precizează: „Este interzis total. Adică nu au voie absolut deloc, nu au voie să comande nimic din afară cu adresa şcolii. Nici mâncare, nici alte produse, nu cu adresa şcolii.”

Astfel, prin regulamentele interne, școlile pot decide dacă acceptă livrările de mâncare sau le interzic complet, pentru a preveni riscurile.

