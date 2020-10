“Eu am avut noroc de prieteni frumoși, cu care să vorbesc deschis. Uite, am citit asta. Crezi că e adevărat? Uite, eu am simțit asta. Oare de ce? În familie n-am discutat niciodată despre asta. Cred că m-aș simți inconfortabil să deschid astfel de subiecte cu ei“, povestește o tânără actriță cum a început să discute despre corpul său, despre intimitate, despre relații și sex.



O trupă independentă de artiști romi a pus în scenă spectacolul “Keres TikTok”, o piesă pentru toate “fetele care s-au săturat să fie judecate la orice pas“, după cum spun ei.

În două articole de pe platforma de educație Școala 9 BRD, ei vorbesc despre propriile experiențe în școală, despre lipsa de conversație deschisă și informată de care tinerii au atâta nevoie. Aici puteți citi cele două episoade (1 și 2) ale poveștii tinerilor care încearcă să portretizeze artistic felul în care rușinea și prejudecățile se pot dizolva prin dialogul în comunitate.



Școala 9 face parte, alături de site-ul cultural Scena 9 și de platforma de știință și tehnologie Mindcraft Stories, din platforma de conținut a BRD, fondată de bancă și realizată de reporteri independenți.



Citeşte şi:

SURSE | Din închisoare, Liviu Dragnea încă face jocuri în PSD. O trage pe linie moartă pe Viorica Dăncilă, înlocuind-o cu Carmen Dan

România a primit a doua cea mai mare cantitate de Remdesivir din dozele cumpărate de Comisia Europeană. Dar criza globală de Remdesivir afectează şi ţara noastră

Ei sunt singurii candidați care au obținut un singur vot pentru funcția de primar: ”Nu avea sens să-mi irosesc votul votându-mă pe mine!”

PARTENERI - GSP.RO "Libertatea pe care i-am oferit-o mereu s-a întors cumva împotriva noastră". Walter Zenga dă detalii despre divorțul de Raluca

PARTENERI - PLAYTECH Secretul Elenei Udrea, dezvăluit după atâția ani. Semnul a fost deslușit. E de necrezut cui i-a fost transmis

HOROSCOP Horoscop 8 octombrie 2020. Scorpionii sunt siguri pe ei când își fac planuri legate de investiții și economii

Știrileprotv.ro Țara din Europa care interzice mașinile diesel și pe benzină, în 2025. Cu ce le înlocuiesc

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021