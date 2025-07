Limba română, de la 4,55, la 5,75

Iosif, un elev de la Colegiul Economic „Constantin Kirițescu” din București, a reușit să promoveze examenul de Bacalaureat, după ce a depus contestație la proba de Limba română. Inițial, el obținuse nota 4,55, insuficientă pentru promovare. Nota finală a crescut la 5,75, permițându-i să treacă examenul.

„Am reușit! După o contestație care mi-a măcinat nopțile și speranțele, am luat 5,75 și am trecut. Am BAC-ul admis”, a spus, fericit, Iosif.

Înainte de aflarea rezultatului contestaţiei, elevul făcuse un apel emoţionant, prin intermediul ziarului Libertatea, către corectori: „Vă rog frumos, dați-mi 45 de sutimi! O să fiu rachetă!”. Apelul său au devenit viral pe reţelele sociale.

„Corectorul care îmi corectează din nou lucrarea, te rog frumos dă-mi 45 de sutimi! Am nevoie să iau BAC-ul. Dați-mi foaia înapoi să scriu Harap Alb, că știu să vă scriu tot! O să fiu rachetă și cu cele cinci personaje ale textului. Vă rog frumos, dați-mi 45 de sutimi!”, fusese mesajul lui Iosif.

„M-am gândit că e o farsă”

Iosif, care este și fotbalist la o echipă din liga a patra, a explicat, ulterior, că nu se aştepta ca interviul să fie publicat: „Când mi s-a spus că mi se va lua un interviu, sincer… am râs. M-am gândit că e o farsă sau, în cel mai bun caz, o prostie pe care n-o va băga nimeni în seamă”.

Elevul le-a mulţumit celor care l-au susţinut: „Pentru fiecare gând bun, pentru fiecare «Bravo» trimis chiar și în tăcere”.

„Pot, în sfârșit, să mă înscriu la facultate”

După aflarea notei finale, Iosif şi-a exprimat bucuria şi recunoştinţa: „Pot, în sfârșit, să mă înscriu la facultate. Pot să respir. Pot să visez. Pot să-mi fac un viitor. Mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că fără El n-aș fi ajuns aici”.

Și celor care m-au făcut prost în comentarii… atât puteți. Eu nu îmi bat capul cu voi. Cel mai deștept cedează. Am alt drum de urmat. Un drum care duce spre viitorul meu!