Un elicopter Blackhawk a dat târcoale ore întregi unor cartiere din București. Care este motivul

Pe platforma Reddit, un utilizator a întrebat: „Un Blackhawk al poliției (MAI274) face de la ora 6:30 dimineață cercuri peste zona Ferentari/Rahova din București. Știe cineva de ce, sau ce se întâmplă? De mai bine de 6 ore elicopterul peste zona Ferentari/Rahova/Giurgiului, cu mici pauze de alimentare în Otopeni.”

Bucureșteanul a atașat și capturi de ecran de pe Flightradar cu zborul elicopterului – Foto: Reddit

Alte comentarii au confirmat mișcările forțelor de ordine din teren:

„E plin de mașini de Poliție pe toate străduțele din Ferentari, practic piaptănă tot, nu ai pe unde să te strecori. Succes în misiune.”

„De dimineață am trecut prin Ferentari. Până la Zețari am numărat vreo 12 mașini de poliție.”

„M-a trezit pe la 7 dimineață că se auzea de parcă erau mai multe avioane în aer și am zis gata, a început războiul. Aparent era doar ecoul generat de blocurile din jur și faptul că făcea cercuri în aer non stop.”

„Am trecut azi pe o străduță în apropiere de Șos. Sălaj, erau zeci de agenți SAS cu cagule la mai multe adrese, iar la un moment dat se ridica un Porsche cu platforma pe aceeași stradă.”

Zeci de percheziții în București, Ilfov și Olt

Motivul pentru care elicopterul a survolat cartierele este reprezentat o amplă operațiune a DIICOT și a Poliției Române, desfășurată duminică. Procurorii, alături de trupele speciale, au efectuat 43 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Olt, într-un dosar care vizează un grup infracțional specializat în trafic de droguri.

Potrivit DIICOT, dosarul privește „săvârșirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc luare și dare de mită și divulgarea informațiilor nepublice”.

Pe numele a peste 50 de persoane au fost emise mandate de aducere, acestea urmând să fie duse la audieri la sediul central al DIICOT.

La descinderi au participat polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, luptători SAS, precum și jandarmi din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

