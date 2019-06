Transportul cu elicopterul către Bucureşti, de la Suceava, pentru senatorul PSD Virginel Iordache a costat 4.400 de euro, arată DSU într-un răspuns pentru MEDIAFAX, precizând că o oră de zbor costă în jur de 1.100 de euro. Senatorul ar fi fost internat pentru enteroviroză.

„Costul estimativ al unei ore de zbor cu elicopterul echipat medical este de 1.100 de euro. Durata zborului pentru transfer pe traseul Iaşi-Suceava-Bucureşti-Iaşi a fost de 4 ore şi 18 minute. Echipajul medical a fost alcătuit dintr-un medic şi un asistent”, arată DSU în documentul oficial, potrivit Mediafax.

Astfel, transportul senatorului PSD Virginel Iordache, de la Suceava la Bucureşti cu elicopterul a depășit suma de 4.400 de euro.

Potrivit sursei citate, în conformitate cu legislaţia privind Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă, solicitările de transfer pe cale aeriană din judeţul Suceava sunt transmise către dispeceratul UPU-SMURD din cadrul Centrului Municipal Integrat pentru Situaţii de Urgenţă, iar persoana căreia îi revine întreaga responsabilitate de a informa cu privire la starea pacientului, pentru justificarea transferului aerian, este medicul care face solicitarea.

„După aceasta, medicul din dispecerat stabileşte daca un caz poate fi transferat pe cale aeriană, după informarea prealabilă medicului şef UPU-SMURD, iar întreg dosarul cazului este transmis către Punctul de Operare Aeromedicală care poate efectua misiunea”, mai spune DSU.

Ar fi amenințat medicii

Presa locală a scris că senatorul PSD Virginel Iordache a fost transportat la Bucureşti de la Suceava, acuzând dureri de cap, ameţeală şi diaree. Senatorul a fost consultat şi i s-a spus că nu este nimic grav, dar parlamentarul ar fi lansat amenințări ca să fie transferat cu elicopterul în Capitală.

„Înțeleg că acum toată lumea învinovățește medicii suceveni că au solicitat transferul cu elicopterul SMURD pentru așa un diagnostic. Dar medicii au luat această decizie sub presiune și sub amenințări. A țipat la toată lumea. A amenințat. A cerut să fie transferat și a refuzat Ambulanța. Ce puteau face medicii?! Să-l ducă unul cu mașina personală?! La Matei Balș a primit același diagnostic și același tratament. I-au mai dat în plus o pastilă de Tamiflu”, a declarat Vasile Rîmbu, managerul Spitalului Județean Suceava.

Senatorul Virginel Iordache scria pe Facebook că a fost acuzat „de tot felul de netrebnicii” pe care le-ar fi săvârşit în această perioadă. Senatorul precizează că starea sa de sănătate s-a degradat brusc în noaptea de 12 mai, însă în 13 mai a rămas acasă. În 13 mai, febra i-a ajuns la 39,6, iar durerile de cap şi de articulaţii au devenit aproape insuportabile, astfel că a doua zi s-a prezentat la Urgenţe la Spitalul „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

