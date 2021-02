Elisabeta Lipă anunţă că se simte bine, după ce a avut simptome uşoare.

„Sunt bine, am avut simptome uşoare. Sunt acasă, sub supravegherea medicului. Sunt teafără şi nevătămată. Nu ştiu de unde am luat acest virus. Din păcate, acest virus poţi să-l iei de peste tot. Nu am nicio idee de unde m-am infectat, că m-am protejat. Aşa că fiţi atenţi, aveţi grijă de voi”, a spus Elisabeta Lipă la Antena 3.

Elisabeta Lipă a respins zvonurile potrivit cărora ar fi mers în pelerinaje la mănăstiri şi acolo s-ar fi infectat.

„Nu am fost în niciun pelerinaj. Sunt nişte aberaţii. Am avut grijă de mine, m-am protejat, am mers acolo unde a fost strict necesar”, a precizat Elisabeta Lipă.

