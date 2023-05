Musk a scris că a găsit deja un nou CEO care să-i ia locul. Nu l-a numit, dar a scris că e vorba despre o femeie, care va începe munca în aproximativ șase săptămâni.

Excited to announce that Ive hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

După ce va renunța la poziția de director general, Musk va continua să ocupe funcțiile de președinte al consiliului de administrație și director tehnic al companiei. Omul de afaceri nu a precizat motivele pentru care părăsește poziția de CEO.

Elon Musk a cumpărat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari în octombrie 2022, după care a devenit CEO al companiei. Acțiunile sale din această poziție au fost criticate în mod repetat, din cauza unei serii de decizii controversate, inclusiv disponibilizările masive ale angajaților care nu sunt de acord cu politicile sale, încercările de a introduce verificarea plătită și blocarea conturilor jurnaliștilor cu care nu e de acord.

