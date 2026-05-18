Acuzațiile lui Musk au fost depuse dincolo de termenul limită legal

Procesul, care a avut loc sub conducerea judecătoarei Yvonne Gonzalez Rogers, a durat trei săptămâni. Juriul a stabilit că acuzațiile lui Musk au fost depuse dincolo de termenul limită legal. „Reclamațiile privind încălcarea încrederii caritabile și îmbogățirea fără just temei sunt respinse ca fiind tardive”, a declarat Gonzalez Rogers, precizând că era pregătită să respingă cazul „pe loc”.

Musk a susținut că OpenAI și Altman au încălcat angajamentul de a păstra compania nonprofit, dar juriul a decis că termenul legal de trei ani pentru a intenta procesul a fost depășit. „Există suficiente dovezi care să susțină concluzia juriului”, a adăugat judecătoarea.

Avocații OpenAI au prezentat cazul ca o încercare a lui Musk de a destabiliza un competitor

Musk, cofondator al OpenAI în 2015, a părăsit consiliul de administrație al companiei în 2018 și a intentat proces în 2024. El a acuzat OpenAI și Microsoft, care a investit în companie începând cu 2019, de încălcarea unei misiuni caritabile și de urmărirea intereselor personale. Musk a cerut restituirea a 134 miliarde de dolari și destituirea lui Sam Altman și Greg Brockman din funcțiile de conducere.

Sam Altman, 40 de ani, CEO-ul OpenAI. Foto: Hepta

În apărarea sa, OpenAI a argumentat că donațiile lui Musk, estimate la aproximativ 38 milioane de dolari, nu au fost supuse unor restricții și că restructurarea companiei în 2025 a fost necesară pentru a concura cu rivali precum Google DeepMind. Avocații OpenAI au subliniat, de asemenea, că Musk a propus un model for-profit, cu condiția să păstreze controlul, sugerând chiar integrarea OpenAI în Tesla.

„Au furat o firmă cu o misune caritabilă”, a afirmat Musk în timpul mărturiei, acuzând conducerea OpenAI de abandonarea misiunii originale „pentru beneficiul umanității”. Totuși, avocații OpenAI au prezentat cazul ca o încercare a lui Musk de a destabiliza un competitor, după ce nu a reușit să obțină controlul asupra companiei.

OpenAI este evaluată la peste 850 miliarde de dolari. Musk se pregătește pentru listarea SpaceX la bursă

Verdictul vine într-un moment crucial pentru ambele părți. În martie 2026, OpenAI a obținut o finanțare de 122 miliarde de dolari, fiind evaluată la peste 850 miliarde de dolari, în timp ce își extinde serviciile de consum și concurează cu Anthropic pe piața de AI pentru companii.

De cealaltă parte, Elon Musk se pregătește pentru listarea SpaceX la bursă. După fuziunea cu xAI în februarie 2026, SpaceX a fost evaluată la 1,25 trilioane de dolari și a depus în aprilie documentația confidențială pentru IPO. Prospectul ar putea deveni public în această săptămână, conform CNBC.

În timp ce avocații OpenAI și Microsoft au sărbătorit decizia cu îmbrățișări și aplauze, avocatul lui Musk, Steven Molo, a anunțat că își rezervă dreptul de a face apel.

În februarie 2025, Elon Musk a făcut o ofertă nesolicitată pentru achiziționarea OpenAI, oferind suma de 97,4 miliarde de dolari. CEO-ul Sam Altman a respins public oferta, postând ironic: „Nu, mulțumesc, dar vom cumpăra Twitter pentru 9,74 miliarde de dolari, dacă doriți”.

Musk, dat în judecată de OpenAI

La rândul ei, OpenAI l-a dat în judecată aprilie 2025 pe Elon Musk, acuzându-l că folosește „tactici de rea-credință” pentru a încetini progresul companiei și pentru a prelua controlul asupra celor mai avansate inovații în inteligență artificială în interes personal, relatează BBC.

