Ce vizează procesul

Procesul, intentat în SUA de către X și xAI, vizează decizia Apple de a integra chatbotul OpenAI în sistemele de operare ale telefoanelor sale, o înțelegere exclusivă care, potrivit plângerii, ar încălca legislația concurenței.

Acțiunea în instanță pune în practică amenințarea pe care Musk o lansase la adresa celor doi giganți tehnologici la începutul acestei luni, când a susținut că Apple favorizează OpenAI în clasamentele App Store.

Apple nu a răspuns imediat solicitării de comentarii, în timp ce OpenAI a declarat că plângerea este „în concordanță cu modelul continuu de hărțuire al domnului Musk”.

Musk și Sam Altman, de la OpenAI, au fondat împreună OpenAI în 2015

Între timp, cei doi au devenit rivali, Musk acuzându-l pe Altman că a îndepărtat OpenAI prea mult de la misiunea sa inițială, care era în numele binelui public.

Conflictele dintre ei s-au intensificat după ce Musk și-a lansat propriile firme de inteligență artificială, inclusiv xAI și Grok, un chatbot alternativ.

În procesul depus la o instanță federală din Texas, firmele lui Musk susțin că „nu există niciun motiv de afaceri valid pentru ca acordul Apple–OpenAI să fie exclusiv” – argumentând că aranjamentul din 2024 a îngreunat concurența și a oferit OpenAI acces la comenzile și activitatea a milioane de utilizatori Apple.

Recomandări „System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului

Înțelegerea a oferit și un avantaj aplicației ChatGPT în App Store

Se mai afirmă că înțelegerea a oferit și un avantaj aplicației ChatGPT în App Store, „cres­cându-i descărcările în raport cu alți chatboți de tip generativ AI”.

„Acordul Apple–OpenAI a blocat competiția dintre chatboții generativi, a lipsit competiția de scală și a redus calitatea și inovația”, au declarat cele două companii în plângere.

„Toate aceste efecte au ajutat, la rândul lor, OpenAI și Apple să-și mențină monopolurile”.

Potrivit procesului, OpenAI controlează aproximativ 80% din piața chatboților generativi AI din SUA, în timp ce Apple deține circa 65% din piața smartphone-urilor.

Parteneriatele sale cu alți giganți tehnologici și practicile din App Store au fost subiectul mai multor bătălii juridice.

Apple și-a apărat anterior practicile din App Store, susținând că sunt „corecte și lipsite de părtinire”. Mai mulți rivali ai ChatGPT, precum DeepSeek și Perplexity, au urcat în fruntea clasamentelor App Store în diverse momente din 2024.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE