Elon Musk, care este fondator SpaceX, cofondator Tesla și proprietar al Twitter/X din 2022, a apărut de cinci ori în ultimele patru luni la Fox News, televiziunea care este de partea lui Trump. El a participat la podcasturi alături de Joe Rogan și senatorul republican din Texas, Ted Cruz, unde a fost lăudat, fără să fie pus în dificultate în legătură cu activitatea sa în așa-numitul „Departament al Eficienței Guvernamentale”.

Practic, în ultimul an, Musk nu a mai participat la interviuri care să îl pună în situații dificile. Ultimul interviu „adevărat” a fost în martie 2024, cu fostul prezentator CNN Don Lemon. Lemon l-a întrebat atunci despre orientarea tot mai conservatoare a platformei X, despre teoriile conspirației și declarațiile controversate ale lui Musk privind diversitatea și persoanele transgender. Reacția lui Musk a fost negativă și, drept urmare, emisiunea lui Lemon care urma să fie lansată pe X, fostul Twitter, a fost anulată.

„Am intervievat mulți lideri mondiali, de la președinți la condamnați, și nimeni nu a fost mai sensibil sau mai ușor de ofensat decât Elon Musk. Nu este obișnuit să fie tras la răspundere. Nu este obișnuit să răspundă cuiva, mai ales cuiva ca mine, care nu împărtășește viziunea sa asupra lumii și care nu arată ca el”, s-a plâns Lemon anul trecut.

Elon Musk a explicat de ce fuge de întrebările incomode. „Nu sunt obligat să răspund la întrebările reporterilor, Don. Singurul motiv pentru care fac acest interviu este pentru că ești pe platforma X și ai cerut asta. Altfel, nu l-aș fi făcut”, i-a mărturisit Musk lui Lemon anul trecut.

De altfel, consilierul preşedintelui american Donald Trump are o relație tensionată cu presa de ani buni. Într-un interviu acordat BBC în aprilie 2023, a declarat că are o relație „de dragoste/ură” cu mass-media, înclinând însă spre „ură” și amintind cu plăcere cum a eliminat insigna de verificare a New York Times de pe X.

Elon Musk, care a recunoscut că suferă de sindromul Asperger (tulburare din spectrul autismului caracterizată prin dificultăți în interacțiunea socială și comunicare, interese restrânse și comportamente repetitive, dar mulți au o inteligență peste medie și excelează în domeniile de care sunt pasionați), este cel mai bogat om din lume, cu o avere de peste 400 de miliarde de dolari.

Musk a făcut recent câteva referiri și la România, în contextul alegerilor prezidențiale, dar false. De exemplu, a distribuit o postare a controversatului influencer Mario Nawfal în care vorbea despre CEDO și Călin Georgescu și a scris: „Cum poate CEDO anula alegerile?”. Dar mesajul arăta că Musk nu a înțeles nimic, pentru că CEDO doar a respins ca inadmisibilă plângerea lui Călin Georgescu, fără să intervină în procesul electoral.

