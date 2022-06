Aproximativ 30% dintre angajații cu muncă de birou din SUA încă lucrează de acasă, conform lui Nick Bloom, profesor de economie la Stanford și cofondator al Proiectului de cercetare Working from Home. Multe companii trec la un model de lucru hibrid, în care personalul va veni la birou în două sau trei zile pe săptămână.

Dar cel mai bogat om din lume nu vrea să aplice acest model în compania Tesla, potrivit unui email intern care a fost făcut public pe rețelele de socializare. Mesajul are subiectul „Munca de la distanță nu mai este acceptabilă” și le oferă angajaților un ultimatum: „Toți cei care doresc să facă lucru la distanță trebuie să fie la birou pentru un minimum (și mă refer la minimum) de 40 de ore pe săptămână sau să plece. Este mai puțin decât cerem muncitorilor din fabrică”.

Nici Musk, nici Tesla nu au confirmat oficial că nota a fost trimisă, dar într-un răspuns dat la o postare cu emialul, în care i se cerea „un comentariu suplimentar pentru oamenii care cred că a veni la muncă este un concept învechit”, Musk a scris: „Ar trebui să pretindă că lucrează în altă parte”.

They should pretend to work somewhere else