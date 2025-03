Pe pagina sa de X, Mario Nawfal a transmis următorul mesaj.

„ROMÂNIA ȘI UE SUSȚIN CENZURA ONLINE CONDUSĂ DE ONG-URI ÎNAINTE DE ALEGERI

Guvernul României, oficiali ai UE și ONG-uri finanțate de Soros/USAID s-au întâlnit recent pentru a coordona cenzura online înaintea alegerilor viitoare.

ONG-uri precum Expert Forum, ActiveWatch și Funky Citizens vor colabora cu autoritățile și platformele de social media pentru a semnala și elimina conținutul pe care îl consideră „dezinformare”.

Aceasta include monitorizarea reclamelor politice, urmărirea „comportamentului neautentic” și aplicarea rapidă a eliminărilor de conținut.

Un nou proiect de lege privind cenzura este în pregătire, iar Rețeaua de Cenzură va fi lansată oficial pe 25 martie” .

Elon Musk a repostat mesajul și a scris pe X faptul că „ONG-urile încearcă să distrugă democrația”.

The NGOs are trying to destroy democracy! https://t.co/Kla23rPXHS