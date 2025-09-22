Funeraliile lui Charlie Kirk au avut loc duminică după-amiază pe stadionul State Farm din Glendale, statul Arizona. Activistul politic de extremă-dreapta, cofondator al organizației Turning Point USA, a fost ucis în timp ce vorbea la un eveniment în campusul Universității Utah Valley. Asasinarea sa a fost exploatată de MAGA și administrația Trump pentru a-și înăspri criticile la adresa adversarilor lor atât conservatori, cât și de stânga.

Donald Trump a asistat la funeraliile activistului într-o lojă în care a stat alături de Elon Musk. Cei doi sunt legați de o strânsă colaborare, multimiliardarul investind sute de milioane de dolari în campania prezidențială a liderului actual de la Casa Albă și conducând timp de câteva luni așa-numitul Departament pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), dar și de o ceartă care a degenerat în amenințări.

Cearta a izbucnit după ce Elon Musk a criticat „Legea unică, mare și frumoasă” a lui Donald Trump, adică propunerea de buget pentru anul 2026, și s-a retras de la conducerea DOGE. Donald Trump s-a supărat pe Elon Musk și a renunțat la Tesla pe care a cumpărat-o de la el, după care l-a amenințat cu anularea contractelor cu statul american.

Între timp, Elon Musk a renunțat la ideea sa de a înființa Partidul America, precum un rival pentru Partidul Republican. Donald Trump calificase această idee ca fiind „ridicolă”.