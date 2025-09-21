Trump și alți lideri politici, printre vorbitorii la evenimentul dedicat lui Charlie Kirk

Ceremonia se va desfășura la stadionul State Farm din Glendale, o suburbie a orașului Phoenix, unde își are sediul organizația lui Kirk, Turning Point USA. Stadionul are o capacitate de 63.000 de locuri, extinsă la peste 73.000 pentru evenimente mai mari.

Arena Desert Diamond din apropiere va servi drept spațiu suplimentar, putând găzdui încă 19.000 de persoane. Intrarea este gratuită și se acordă în ordinea sosirii, dar participanții sunt încurajați să se înregistreze pentru bilete.

Evenimentul va fi transmis în direct pe contul Rumble al lui Kirk și difuzat de unele posturi de știri, conform sursei citate.

Printre cei care vor lua cuvântul se numără președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Apărării Pete Hegseth. Și Tulsi Gabbard, directoarea serviciului național de informații, Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe, și Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet vor vorbi înaintea ceremoniei.

Văduva lui Kirk, Erika Kirk, care a preluat conducerea Turning Point USA, va susține și ea un discurs în fața participanților.

Împușcarea fatală a lui Charlie Kirk a provocat îngrijorare în rândul membrilor Congresului

Uciderea lui Kirk a amplificat preocupările parlamentarilor cu privire la siguranța lor într-un climat politic tensionat. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a exprimat durerea resimțită de mulți pe Dealul Capitoliului.

„Pentru atât de mulți dintre noi, a fost ca și cum pământul s-ar fi cutremurat”, a declarat Johnson.

Membrii Congresului iau măsuri pentru a-și consolida propria securitate în urma acestui incident tragic.

Ultimele momente ale lui Charlie Kirk

Frank Turek, mentorul spiritual al lui Kirk, a oferit detalii despre momentele de după împușcarea activistului conservator. Turek se afla în apropiere când s-a tras focul fatal.

„Charlie nu era acolo. Avea ochii fixi. Nu se uita la mine. Se uita dincolo de mine, direct în veșnicie. Era deja cu Isus”, a relatat Turek.

Detalii despre slujba de pomenire

Potrivit Turning Point USA, ceremonia va include discursuri susținute de văduva lui Kirk, Erika Kirk, precum și de președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance.

Printre alți vorbitori se numără Robert F. Kennedy Jr., secretar al Sănătății și Serviciilor Umane, și Sergio Gor, directorul de personal. Vor fi, de asemenea, declarații din partea lui Tucker Carlson și Donald Trump Jr.

Slujba va fi acompaniată de cântăreți creștini precum Chris Tomlin, Brandon Lake, Phil Wickham, Kari Jobe Carnes și Cody Carnes. Lee Greenwood și Steve Amerson vor susține, de asemenea, reprezentații muzicale.

Charlie Kirk, 31 de ani, se afla miercuri, 10 septembrie, la Universitatea Utah Valley pentru a participa la o dezbatere, când a fost împușcat mortal în timpul unei discuții cu publicul.

Între timp, suspectul pentru comiterea crimei, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost reţinut de poliţie şi dus în arest.

