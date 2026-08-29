Măsura vizează acordarea unei mai mari libertăți de mișcare pe străzile din zonele rezidențiale unde viteza este limitată la 30 km/h.

Pietonii vor avea libertate mai mare în cartierele liniștite

În prezent, indiferent dacă se află pe o arteră aglomerată sau pe o stradă laturalnică dintr-un cartier liniștit, un pieton care traversează prin loc nepermis riscă teoretic să fie amendat dacă există o zebră la mai puțin de 50 de metri.

În practică, aproape nimeni nu face un ocol de 100 de metri dus-întors pentru a traversa o stradă pustie.

Oficialii Oficiului Federal pentru Drumuri au explicat că în zonele cu limită de 30 km/h se dorește aplicarea principiului ca pietonii să se poată deplasa liber și să poată traversa strada pe unde doresc, astfel încât carosabilul să fie mai bine integrat în viața comunității.

Excepțiile de la școli care au creat o dilemă juridică

Conform legislației rutiere elvețiene, trecerile de pietoni sunt în principiu interzise în zonele cu limită de 30 km/h, tocmai pentru a permite traversarea liberă pe toată lungimea străzii.

Totuși, au fost făcute excepții în apropierea școlilor sau a căminelor pentru persoane în vârstă.

Prezența acestor treceri excepționale a creat o dilemă: existența zebrei îi obliga automat pe pietoni să parcurgă zeci de metri până la ea din cauza regulii celor 50 de metri, anulând ideea de libertate de mișcare.

Autoritățile verifică în prezent dacă regula distanței își mai găsește utilitatea în aceste cazuri specifice și dacă cele două concepte pot fi mai bine armonizate.

Arterele aglomerate rămân sub reguli stricte

În schimb, pe drumurile unde viteza maximă este de 50 km/h sau pe arterele orientate spre trafic intens, pe care circulă în medie peste 3.000 de vehicule pe zi, norma va rămâne neschimbată. În aceste zone, direcționarea pietonilor către trecerile marcate rămâne esențială din motive de siguranță.

Inițiativa de relaxare a normelor este susținută de politicieni precum Jürg Grossen, președintele Partidului Liberal-Verde, care pledează pentru responsabilitate individuală.

Acesta consideră că obligația celor 50 de metri ar trebui menținută exclusiv la trecerile de pietoni semaforizate, amplasate pe drumurile periculoase.

Evaluarea oficială a Consiliului Federal este în desfășurare și va stabili dacă regula va fi eliminată complet în cartiere sau doar modificată.