A plecat cu mașina la service, dar a plătit pe loc 30.000 de euro

Un bărbat de 66 de ani din Elveția a avut parte de o surpriză costisitoare în timp ce traversa Germania. Deși intenția lui era simplă, să își ducă o mașină la service, călătoria s-a transformat într-o lecție dură despre regulile vamale din Uniunea Europeană.

Elvețianul conducea pe autostrada A96, în apropierea graniței cu Elveția, un autoturism care tracta o remorcă. Pe platformă se afla un Mercedes V-Class modificat, folosit ca dric.

Oprit de autorități pentru un control de rutină, bărbatul le-a spus polițiștilor că transporta vehiculul în nordul Germaniei pentru reparații. Însă lucrurile au luat o turnură neașteptată când i s-au cerut documente vamale. Mașina nu fusese declarată la intrarea în Uniunea Europeană.

Bolidul, considerat „import” pentru că era remorcat

Chiar dacă mașina nu era destinată vânzării, ci doar transportului pentru reparații, legislația europeană face o diferență importantă. Dacă o mașină este condusă, nu sunt necesare formalități vamale suplimentare. În schimb, dacă este transportată pe remorcă, ea este tratată ca bun importat și trebuie declarată la intrarea în UE.

Ofițerii vamali au calculat imediat taxele, adică 10% din valoarea estimată a mașinii, la care s-a adăugat TVA de 19%. Totalul a ajuns la aproximativ 30.000 de euro, sumă care a trebuit plătită pe loc. Bărbatul a făcut un transfer bancar instant, direct din aplicația sa, și a fost lăsat să-și continue drumul.

Bărbatul ar putea primi și o amendă

Chiar dacă elvețianul a plătit taxa, cazul este mai complicat. Dosarul a fost trimis mai departe autorităților vamale din Ulm, care vor decide dacă se impune și o amendă suplimentară din cauza regulilor aplicate vehiculelor care intră în Uniunea Europeană din afara ei.

Țări precum Elveția, Norvegia sau Republica Moldova nu fac parte din UE, iar pentru mașinile înmatriculate acolo se aplică proceduri speciale. Proprietarii trebuie să declare vehiculul fie ca import, fie ca import temporar, dacă doar îl transportă pentru reparații sau utilizare limitată.

În cazul importului temporar, perioada maximă este de 6 luni, dar este necesară completarea unei declarații vamale și, uneori, depunerea unei garanții.

Pentru cei care vin din afara Uniunii Europene, o simplă omisiune poate însemna zeci de mii de euro plătiți pe loc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE