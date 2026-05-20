La un sfert de secol de la înregistrarea primei comenzi, grupul eMAG a anunțat un buget de investiții de 1,2 miliarde de lei pentru noul an fiscal. Fondurile vor fi direcționate predominant către infrastructura logistică, serviciile financiare și integrarea inteligenței artificiale în procesele comerciale.

Această strategie vine în contextul în care penetrarea e-commerce-ului reprezintă în prezent doar 11-12% din totalul pieței de retail din regiune, oficialii companiei estimând un potențial de creștere a ratelor de adopție de până la trei ori în următorii ani.

Performanța financiară recentă susține acest ritm de expansiune, grupul raportând o cifră de afaceri de 11,1 miliarde de lei și contribuții fiscale de 1,3 miliarde de lei către bugetul de stat pentru anul 2025.

La nivel regional, eMAG deservește aproximativ 9 milioane de clienți activi și gestionează 100 de milioane de tranzacții anuale în parteneriat cu cei 80.000 de selleri din Marketplace. Statisticile arată că unul din doi cumpărători online din regiune alege această platformă.

Pe piața din România, vânzările au atins 10,6 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 3,9% față de anul anterior, în timp ce numărul total de produse comandate a crescut cu 9,1%, ajungând la 87,2 milioane.

Crește frecvența de cumpărare: comenzi de 19 produse per client

O analiză detaliată a comportamentului de consum relevă o schimbare profundă în obiceiurile publicului, cumpărăturile online migrând vizibil din zona achizițiilor ocazionale sau sezoniere către achizițiile recurente, de zi cu zi.

În cursul anului 2025, un client a comandat în medie 19 produse pe an, în creștere de la valoarea de 17,3 înregistrată în anul precedent. Pe lângă creșterea volumului, tendința de diversificare a coșului de cumpărături este confirmată de faptul că un sfert dintre clienți au cumpărat bunuri din mai mult de șase categorii diferite, un salt important față de procentul de 17% înregistrat în urmă cu patru ani.

Această evoluție demonstrează că utilizatorii au căpătat o încredere mai mare în achiziția online a produselor de uz curent, alimentând direct creșterea volumelor totale tranzacționate.

Genius și MyWallet, accesate de mai mulți clienți decât în anii precedenți

Pentru a susține și a fideliza această masă de clienți recurenți, ecosistemul s-a bazat pe optimizarea serviciilor conexe. Programul de abonament Genius a atras peste 300.000 de utilizatori noi în ultimul an, atingând o bază totală de 1,5 milioane de membri în România.

Aceștia folosesc platforma în special pentru comenzi din categorii cu frecvență ridicată, precum detergenți, produse de igienă personală, accesorii pentru telefoane, suplimente alimentare și hrană pentru animale.

În paralel, soluția financiară MyWallet a devenit un instrument de sprijin pentru plățile flexibile, fiind accesibilă pentru peste 3 milioane de români.

Aproximativ 400.000 de clienți au utilizat acest serviciu cel puțin o dată în ultimul an, opțiunea de plată în patru rate egale fiind preferată atât pentru cumpărăturile zilnice, cât și pentru achizițiile de valoare mare din categoriile IT, electronice și electrocasnice.

Primul agent AI conversațional pentru cumpărături, dezvoltat în România

Un alt pilon major de investiții este reprezentat prin lansarea iZi, primul agent conversațional de cumpărături cu inteligență artificială dezvoltat pe plan local.

Primele date operaționale arată că utilizatorii folosesc acest asistent pe post de consilier personal de shopping. În 60% dintre interacțiuni, aceștia nu au căutat un produs specific, ci au descris o nevoie generală, un buget disponibil sau o ocazie specială.

Clienții primesc în medie peste cinci recomandări de produse pe sesiune, iar un procent de 5% finalizează comanda direct din fereastra de chat.

Cele mai active segmente în interacțiunea cu AI-ul sunt zona de tehnologie și auto, unde specificațiile tehnice sunt complexe, dar și zona de cosmetice și înfrumusețare.

În etapele următoare, asistentul va fi integrat mai profund în traseul utilizatorului, permițând comenzi vocale, procesare de imagini și plăți directe în conversație.

AI în Marketplace și Fulfilment pentru antreprenorii români

Tehnologiile bazate pe inteligență artificială joacă un rol important și în dezvoltarea celor peste 80.000 de comercianți din Marketplace. În 2025, partenerii de afaceri au listat 31 de miloane de produse noi cu ajutorul instrumentelor AI, volumul fiind cu 50% mai mare decât în anul precedent.

Automatizarea proceselor a redus timpul de listare, numărul de produse introduse pe platformă în mai puțin de 24 de ore înregistrând o creștere de 157%. De asemenea, modulele de traducere automată bazate pe AI au facilitat extinderea transfrontalieră (cross-border) pentru peste opt mii de selleri, cele mai mari creșteri fiind raportate la categoriile de articole sportive, mobilier și accesorii auto.

În completarea soluțiilor software, infrastructura logistică reprezentată de serviciul Fulfilment by eMAG s-a dovedit potrivită pentru accelerarea livrărilor. Ofertele incluse în acest sistem centralizat ajung la destinație în medie în 1,5 zile, fiind de două ori mai rapide decât expedierile clasice ale comercianților independenți.