La un sfert de secol de la înregistrarea primei comenzi, grupul eMAG a anunțat un buget de investiții de 1,2 miliarde de lei pentru noul an fiscal. Fondurile vor fi direcționate predominant către infrastructura logistică, serviciile financiare și integrarea inteligenței artificiale în procesele comerciale.

Această strategie vine în contextul în care penetrarea e-commerce-ului reprezintă în prezent doar 11-12% din totalul pieței de retail din regiune, oficialii companiei estimând un potențial de creștere a ratelor de adopție de până la trei ori în următorii ani.

Performanța financiară recentă susține acest ritm de expansiune, grupul raportând o cifră de afaceri de 11,1 miliarde de lei și contribuții fiscale de 1,3 miliarde de lei către bugetul de stat pentru anul 2025.

La nivel regional, eMAG deservește aproximativ 9 milioane de clienți activi și gestionează 100 de milioane de tranzacții anuale în parteneriat cu cei 80.000 de selleri din Marketplace. Statisticile arată că unul din doi cumpărători online din regiune alege această platformă.

Pe piața din România, vânzările au atins 10,6 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 3,9% față de anul anterior, în timp ce numărul total de produse comandate a crescut cu 9,1%, ajungând la 87,2 milioane.

Crește frecvența de cumpărare: comenzi de 19 produse per client

O analiză detaliată a comportamentului de consum relevă o schimbare profundă în obiceiurile publicului, cumpărăturile online migrând vizibil din zona achizițiilor ocazionale sau sezoniere către achizițiile recurente, de zi cu zi.

În cursul anului 2025, un client a comandat în medie 19 produse pe an, în creștere de la valoarea de 17,3 înregistrată în anul precedent. Pe lângă creșterea volumului, tendința de diversificare a coșului de cumpărături este confirmată de faptul că un sfert dintre clienți au cumpărat bunuri din mai mult de șase categorii diferite, un salt important față de procentul de 17% înregistrat în urmă cu patru ani.

Această evoluție demonstrează că utilizatorii au căpătat o încredere mai mare în achiziția online a produselor de uz curent, alimentând direct creșterea volumelor totale tranzacționate.

Genius și MyWallet, accesate de mai mulți clienți decât în anii precedenți

Pentru a susține și a fideliza această masă de clienți recurenți, ecosistemul s-a bazat pe optimizarea serviciilor conexe. Programul de abonament Genius a atras peste 300.000 de utilizatori noi în ultimul an, atingând o bază totală de 1,5 milioane de membri în România.

Aceștia folosesc platforma în special pentru comenzi din categorii cu frecvență ridicată, precum detergenți, produse de igienă personală, accesorii pentru telefoane, suplimente alimentare și hrană pentru animale.

În paralel, soluția financiară MyWallet a devenit un instrument de sprijin pentru plățile flexibile, fiind accesibilă pentru peste 3 milioane de români.

Aproximativ 400.000 de clienți au utilizat acest serviciu cel puțin o dată în ultimul an, opțiunea de plată în patru rate egale fiind preferată atât pentru cumpărăturile zilnice, cât și pentru achizițiile de valoare mare din categoriile IT, electronice și electrocasnice.

Primul agent AI conversațional pentru cumpărături, dezvoltat în România

Un alt pilon major de investiții este reprezentat prin lansarea iZi, primul agent conversațional de cumpărături cu inteligență artificială dezvoltat pe plan local.

Primele date operaționale arată că utilizatorii folosesc acest asistent pe post de consilier personal de shopping. În 60% dintre interacțiuni, aceștia nu au căutat un produs specific, ci au descris o nevoie generală, un buget disponibil sau o ocazie specială.

Clienții primesc în medie peste cinci recomandări de produse pe sesiune, iar un procent de 5% finalizează comanda direct din fereastra de chat.

Cele mai active segmente în interacțiunea cu AI-ul sunt zona de tehnologie și auto, unde specificațiile tehnice sunt complexe, dar și zona de cosmetice și înfrumusețare.

În etapele următoare, asistentul va fi integrat mai profund în traseul utilizatorului, permițând comenzi vocale, procesare de imagini și plăți directe în conversație.

AI în Marketplace și Fulfilment pentru antreprenorii români

Tehnologiile bazate pe inteligență artificială joacă un rol important și în dezvoltarea celor peste 80.000 de comercianți din Marketplace. În 2025, partenerii de afaceri au listat 31 de miloane de produse noi cu ajutorul instrumentelor AI, volumul fiind cu 50% mai mare decât în anul precedent.

Automatizarea proceselor a redus timpul de listare, numărul de produse introduse pe platformă în mai puțin de 24 de ore înregistrând o creștere de 157%. De asemenea, modulele de traducere automată bazate pe AI au facilitat extinderea transfrontalieră (cross-border) pentru peste opt mii de selleri, cele mai mari creșteri fiind raportate la categoriile de articole sportive, mobilier și accesorii auto.

În completarea soluțiilor software, infrastructura logistică reprezentată de serviciul Fulfilment by eMAG s-a dovedit potrivită pentru accelerarea livrărilor. Ofertele incluse în acest sistem centralizat ajung la destinație în medie în 1,5 zile, fiind de două ori mai rapide decât expedierile clasice ale comercianților independenți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Viva.ro
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
GSP.RO
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.RO
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Avantaje.ro
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”

Alte știri

Bucăți metalice care par a proveni de la un obiect aerian neidentificat, găsite pe plajă în Eforie Nord. Garda de Coastă a asigurat perimetrul
Știri România 15:56
Bucăți metalice care par a proveni de la un obiect aerian neidentificat, găsite pe plajă în Eforie Nord. Garda de Coastă a asigurat perimetrul
Cum se depune Declarația unică 2026: cine trebuie să depună formularul 212
Știri România 15:31
Cum se depune Declarația unică 2026: cine trebuie să depună formularul 212
Parteneri
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Adevarul.ro
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații grave după tragedie: „Acum doi ani a avut o operație, nu avea nimic în rest”
Fanatik.ro
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații grave după tragedie: „Acum doi ani a avut o operație, nu avea nimic în rest”
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Imagini din casa de lux în care Andreea Bălan locuiește cu Victor Cornea. Vila are piscină, grădină uriașă și studio de înregistrări
Stiri Mondene 16:01
Imagini din casa de lux în care Andreea Bălan locuiește cu Victor Cornea. Vila are piscină, grădină uriașă și studio de înregistrări
Liliana Ștefan, mama copiilor lui Dan Bittman, decizie radicală după despărțirea de artist. Ce meserie practică acum
Stiri Mondene 14:00
Liliana Ștefan, mama copiilor lui Dan Bittman, decizie radicală după despărțirea de artist. Ce meserie practică acum
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
ObservatorNews.ro
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
GSP.ro
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
Mediafax.ro
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Redactia.ro
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior

Politic

Sorin Grindeanu a izbucnit la adresa lui Ilie Bolojan din cauza reactoarelor de la Doicești: „Să rămână în limitele date de Constituție”
Politică 13:49
Sorin Grindeanu a izbucnit la adresa lui Ilie Bolojan din cauza reactoarelor de la Doicești: „Să rămână în limitele date de Constituție”
Peste jumătate dintre români cer un nou Guvern, iar 40% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Politică 13:26
Peste jumătate dintre români cer un nou Guvern, iar 40% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Parteneri
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
ZiaruldeIasi.ro
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Fanatik.ro
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)