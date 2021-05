„În 2011, ca premier am încercat comasarea județelor și cred încă în ea. România nu a putut atrage fonduri la nivel regional, pentru că nu îndeplinim criteriile de populație, cu excepția Sucevei, care are peste 800.000 de locuitori. Județele noastre nu se califică la dimensiunea definiției de regiune în UE. Pentru asta trebuie să comasăm județele. Atunci le-am comasat în 16 județe, de fapt erau 13, plus trei. Ultimele trei erau Harghita, Covasna și Mureș, pentru că UDMR nu dorise sub nicio formă ca aceste județe să facă parte din alte zone și să își piardă majoritatea. Le-am oferit ultima soluție și să rămână la aceste județe distincte și să le comasăm pe celelalte. Nici acolo UDMR-ul nu a fost de acord și proiectul de regionalizare, pe care l-am avut pe masă, s-a oprit”, a declarat Boc în cadrul dezbaterii „Reforma administrativ teritorială a statului, între deziderat (tehnic) şi pragmatism (politic)”, organizată de ICDE.

Edilul argumentează că prin această măsură se va reuși să se „distrugă un sistem clientelar” care funcționează de 55 de ani.

„Rămân la convingerea că e mai ușor să comprimi județele prin lege decât să modifici Constituția cu două treimi și cu greutățile facerii.

Dacă se va face, nu cred, pentru că nu se face nici asta cu comunele. Dar gândiți-vă ce ar însemna să distrugi un sistem clientelar, care există din 1968, de 55 de ani? În județe pe lângă primării sunt Poliție, servicii de cadastru, carte funciară, sisteme care și-au clădit mici clici. Odată acestea rupte, gândiți-vă cum ar respira România prin distrugerea acestui sistem clientelar, construit în atâția amar de ani”, a declarat Emil Boc.





Citeşte şi:

Zeci de mii de oameni plătesc până la 4.500 de dolari pentru a se vaccina în SUA. „În țara mea nu voi fi vaccinat înainte de decembrie”

Guvernul anunță o nouă campanie de promovare a vaccinării. „De ce vă este dor, ce vă lipsește?”

Fenomene extreme în jumătate din țară. Au fost emise un cod galben și unul portocaliu

PARTENERI - GSP.RO Cum se ascundea Marica » Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile despre amantele fostului fotbalist: „M-am ferit să par o nebună"

Playtech.ro Medicul Flavia Groșan, avertisment înfricoșător despre o nouă afecțiune extrem de gravă: „O să pângem noi după un Covid”

Observatornews.ro O româncă furioasă a luat la pumni un taximetrist și a sărit să bată doi polițiști, în Italia. Tânăra a fost arestată

HOROSCOP Horoscop 27 mai 2021. Gemenii sunt mai dispuși să accepte și alte opinii, chiar și pe cele opuse lor

Știrileprotv.ro O postare pe Facebook i-a fost fatală unei candidate la funcția de primar al unui oraș din Mexic. Femeia a fost ucisă în văzul lumii

Telekomsport Ce afacere are Gigi Becali în Ucraina. A primit aproape 10 milioane de euro printr-un contract controversat

PUBLICITATE Ai auzit de BestSecret? E un nou magazin online, cu reduceri de până la 80% (PUBLICITATE)