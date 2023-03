Invitat la podcastul „Acasă la Măruță”, Emil Mitrache a dezvăluit că în urmă cu un an a suferit o operație pe cord deschis. Actorul a descoperit întâmplător afecțiunea de care suferea și a avut nevoie imediat de intervenție chirurgicală. În urma unui control de rutină, el a aflat că are aorta mărită și trebuia să se opereze pentru a nu-și pune viața în pericol. La un an de când a aflat de problemele de sănătate, Americanu` din serialul La Bloc se simte foarte bine.

„Am avut o intervenție pe cord deschis. Fac acum un an. Și dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă la ora asta. Am descoperit întâmplător, da.

Am avut aorta mărită. Du-te și fă și tu niște analize. Nu aveam nimic. Ăsta este criminalul tăcut.. Nu te doare… Decât se rupe și într-un minut ai murit. Am o clinică lângă mine, m-am dus. Vă recomand să mergeți să la un medic cardiolog chirurg. Am făcut CT-ul, mi-a ieșit, e măricică (58-60). În două luni se mărise cam 7-8 mm”, a declarat Emil Mitrache, la podcastul La Măruță.

„Mi-a salvat viața un prieten. «Du-te, îți plătesc eu!»”

Operația a costat în jur de 10.000 de euro, iar un prieten s-a oferit să îi plătească el intervenția. Banii nu erau deloc puțini, astfel că el nu ar fi avut această sumă pentru operația la inimă. Intervenția chirurgicală a durat aproximativ 8 ore.

„Păi de la 10.000-12.000 de euro ( n.r.- este prețul operației de inimă). Mi-a salvat viața un prieten de-al meu, mi-a zis: «Du-te, îți plătesc eu!».

A durat operația aproape 8 ore, numai până îți face legăturile să-ți schimbe circulația sângelului printr-un aparat…“

„Am renunțat la țigări din ziua în care am văzut CT-ul”

După ce a aflat de problemele de sănătate pe care le avea, Emil Mitrache a renunțat la țigări. În cadrul podcast-ului, actorul a spus că problemele pe care le-a avut la inimă sunt genetice, el nefăcând niciodată excese. După intervenție, Americanu` din serialul românesc La Bloc se simte foarte bine, ca și cum nici nu ar fi avut vreodată probleme medicale.

„Eu am avut exact pe bază, pe inimă, mărirea. Dacă erai mai în vârstă, îți puneam una de porc, o valvă de porc. Tu mai duci și e metalică… E un mic cilindru, cu un ax pe mijloc și cu două jumătăți. Aud tot timpul. Eu când m-am trezit, pe noptieră aveam cutiile. Uite așa am scăpat… De când am deschis ochii, după operație, nu m-a durut nimic. S-a vindecat frumos. Zici că nu am avut nimic. Niciodată nu am făcut excese. Am renunțat la țigări din ziua în care am văzut CT-ul. Este ceva genetic”

Emil Mitrache este hotărât să aibă mult mai multă grijă de sănătatea lui, astfel că va merge periodic la controale medicale. Actorul îi este recunoscător și prietenului său care l-a ajutat cu bani pentru ca operația pe cord deschis să fie posibilă. În ultimii ani, după terminarea serialului românesc La Bloc, el a avut probleme financiare și a încercat mai multe job-uri pentru a face rost de bani.

